МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти

МТС сообщила о запуске в Ленобласти первой для России сети LTE-900. Низкий частотный диапазон LTE-900 обеспечивает широкую зону покрытия, поэтому внедрение технологии позволит значительно увеличить покрытие связи и закрыть «белые пятна», включая незаселенную территорию региона, в том числе, автодороги, железные дороги, а также отдаленные населенные пункты и дачные поселки.

В планах МТС ­– запуск более сотни базовых станций, работающих в данном диапазоне. В том числе, технология позволит МТС первым из операторов обеспечить ковровое покрытие LTE вдоль федеральных и региональных трасс. В том числе, «ковер» появится на федеральных магистралях «Скандинавия», «Приозерская», «Нарвская», «Мурманская», «Вологодская», вдоль региональных дорог в направлении на Псков и Великий Новгород и в других локациях.

Объем передаваемых данных в мобильных сетях Санкт-Петербурга и Ленинградской области растет примерно вдвое ежегодно, поэтому МТС задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы поддерживать качество этой услуги на высоте. Самым дефицитным из таких ресурсов являются радиочастоты. После введения новых законодательных норм, российские операторы получили возможность решать, как именно использовать радиочастоты, выделенные им до этого исключительно под сети GSM, и этой возможностью компания воспользовалась. Например, ранее МТС первой в СПб и ЛО уже запустила сеть LTE-1800. Важно, что качество «голоса» из-за перевода частот при этом не страдает.

«Мы инвестируем в развитие сетей в Петербурге и Ленобласти, чтобы наши абоненты смогли пользоваться быстрым и доступным мобильным интернетом в любой точке региона. На сегодняшний день, мы уже обеспечили плотное покрытие LTE в крупных, средних и значительном количестве малых населенных пунктов, а также в большинстве дачных поселках. Теперь мы развиваем сеть, чтобы обеспечить покрытие и вблизи автотрасс, где качественная мобильная связь также необходима. Внедряя новую технологию, МТС получает возможность сделать передвижение по региону более удобным. Мы ожидаем значительного прироста LTE-трафика в результате развертывания в регионе сети в новом диапазоне», – отметил технический директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Смирнов.

Сейчас в Петербурге и Ленобласти действуют сети LTE МТС пяти диапазонов (LTE FDD в диапазонах 2600 МГц, 1800 МГц, 900МГц и 800 МГц и LTE TDD в диапазоне 2600 МГц). МТС – единственный оператор, развернувший регионе сеть в пяти стандартах. В Ленинградской области 4G сети МТС доступны на территории, где проживает свыше 90 процентов жителей региона.

В апреле 2014 года МТС запустила в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть LTE FDD в диапазоне 2600 МГц с возможностью передачи данных на скорости до 75 Мбит/с.

С 2015 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. За счет этого компания смогла не только существенно ускорить развертывание сети «четвертого» поколения на территории региона, но также провести агрегацию частот LTE, что позволило увеличить скорость передачи данных для абонентов в сети «четвертого поколения» до 150 Мбит/с. Сейчас такие скорости доступны на всей территории Санкт-Петербурга.

В 2016 году МТС первым из операторов начал развивать в Петербурге сеть LTE TDD, что позволило в конце года запустить в нашем городе первую коммерческую сеть LTE Advanced Pro, обеспечивающую передачу данных на скорости до 400 Мбит/с.

В 2017 году МТС реализовала в Санкт-Петербурге и Ленобласти проект по расширению покрытия сети LTE в диапазоне 800 МГц. В рамках проекта было запущено в эксплуатацию порядка 100 базовых станций LTE-800. В результате было заметно улучшено качество сигнала LTE в условиях плотной городской застройки. Данный стандарт дополнил существующие сети «четвертого поколения», обеспечив в четыре раза большее покрытие, чем технология LTE-2600, и в два раза большее, чем сети LTE-1800. Кроме того, сотовый сигнал в этом диапазоне значительно лучше проникает в здания.