«Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов

«Форсайт» анонсировала появление в апреле 2018 года на российском рынке бизнес-аналитики нового программного комплекса для автоматизации бизнес-процессов в области бюджетирования «Форсайт. Бюджетирование».

Продукт позволит компаниям, которые уже сегодня стремятся перейти к новой парадигме работы с данными, получить качественный инструментарий для эффективного бюджетного планирования.

«Форсайт. Бюджетирование» – современный инструментарий для комплексной автоматизированной поддержки в режиме реального времени полного жизненного цикла бюджетного планирования с учетом сложной организационной (разветвленной) структуры и логики бизнес-процессов компании.

Программный комплекс «Форсайт. Бюджетирование» - в полной мере демократичный BI. Продукт обеспечивает совместную работу широкого круга бизнес-пользователей (от руководства компании до профильных специалистов в структурных подразделениях) на всех этапах формирования бюджетов, их консолидации и контроля исполнения, позволяет вести эти процессы максимально быстро и удобно. Ключевая цель «Форсайт. Бюджетирование» – повысить оперативность планирования, прозрачность и доступность бюджетных данных, укрепить финансовую дисциплину, сократить трудоемкость и риск ошибок (в том числе благодаря возможности построения многовариантных бюджетных сценариев).

Программный продукт «Форсайт. Бюджетирование» интегрирован со всеми сервисами Prognoz Platform и содержит инструментарий классической и продвинутой аналитики, а также функциональность BPM (управления бизнес-процессами) в качестве составляющих частей. Это позволяет организациям обеспечить связь процессов планирования и прогнозирования, получать оптимизированные планы и бюджеты, использовать расширенные возможности по созданию отчетов об исполнении планов и бюджетов. Функционал «Форсайт. Бюджетирование» настраивается с учетом специфики бизнес-процессов и маршрутов согласования данных с включением в процессы объектов бюджетной модели (показатели, формы, алгоритмы), принятых в организации.

С помощью «Форсайт. Бюджетирование» возможно автоматизировать все основные задачи, решаемые в ходе бюджетных процессов организации: распределенное формирование и согласование планов и бюджетов, планирование операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, консолидация бюджетов с учетом внутригрупповых оборотов, аллокация бюджетных показателей, формирование отчетов об исполнении планов и бюджетов, анализ данных.

Продукт разработан в среде Конструктора бизнес-приложений – специального компонента Prognoz Platform. Конструктор бизнес-предложений позволяет сделать процесс создания бизнес-приложений оперативным, без глубокого программирования, обеспечить гибкую настройку приложения в соответствии со спецификой технологической инфраструктуры и бизнес-логики организации. При этом расширение и изменение функциональности внедренной системы на базе продукта может быть проведено бизнес-пользователями и ИТ-специалистами без привлечения программистов.

Это позволяет «Форсайт. Бюджетирование» стать инструментарием для выполнения насущных задач организации, а также, благодаря развитым средствам настройки, сохранять актуальность построенной бюджетной модели в случае усложнения логики бизнес-процессов и появления новых задач бюджетного планирования.

Развитая функциональность позволяет продукту выступать в качестве конкурентоспособного решения класса CPM на российском рынке, а также являться альтернативой зарубежному программному обеспечению для решения задач бюджетного планирования, как в части инструментальных возможностей, так и по стоимости приобретения и владения.

«Форсайт. Бюджетирование» – полностью российский продукт с возможностями работы на системах классаopen-source (Linux, PostgreSQL), а также интеграции с российской СУБД Postgres Pro Enterprise. Программный продукт компании «Форсайт» приобретает особую значимость в условиях политики импортозамещения и актуализации задач российских компаний по поиску инструментария, не уступающего по функциональности продуктам зарубежных вендоров, но при этом представленного на привлекательных стоимостных условиях приобретения и владения.