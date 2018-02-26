ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9

ZTE Mobile Devices представила новый смартфон Blade V9. Среди главных особенностей новинки — безрамочный дисплей, а также камера, поддерживающая съемку при низком освещении.

Легкий дизайн Blade V9 отличается соотношением дисплея к корпусу (screen-to-body ratio) 83,6%: этот показатель говорит о возможности быстрой и удобной навигации. Также в смартфоне предусмотрена поддержка функции NFC.

«Blade V9 меняет представление о смартфонах среднего уровня и предлагает решение, которое позволяет выйти за рамки привычного пользовательского опыта, — отметил Ли Синьчэн (Lixin Cheng), генеральный директор ZTE Mobile Devices. — Камера новинки отлично снимает в темноте, а полноэкранный дизайн в паре с привлекательной ценой выделяют смартфон среди аналогов».

Смартфон Blade V9 фотографирует даже при недостаточном освещении, благодаря чему пользователь сможет делать качественные снимки в любых условиях, в том числе ночью или после наступления сумерек. Яркий дневной свет больше не будет единственным залогом удачного кадра.

Двойная основная 16 МП + 5 МП камера ZTE Blade V9 снимает даже в условиях слабого освещения. Этого удалось добиться благодаря увеличенной диафрагме, которая позволяет захватить больше света, и уменьшающей искажение картинки конструкции объектива с 6 линзами. Кроме того, фазовый автофокус нового поколения PDAF 2.0 снижает время фокусировки камеры на 40%.

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением FHD+ (2160х1080 пикселей). Экран с соотношением 18:9 дает больше возможностей для просмотра фото и видео, поиска информации в интернете и игр. Увеличенный формат дисплея (18:9 вместо стандартных 16:9) позволяет эффективнее работать с контентом. Это особенно важно, если учесть, что среднестатистический пользователь смартфона ежедневно пролистывает около 90 метров информации в соцсетях.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3200 мАч, поддерживает Bluetooth 4.2. Доступные цвета смартфона: черный, золотой, синий. В розницу новинка будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 8 Oreo.