«Ростелеком» защитит «Техносерв Cloud» от DDoS-атак

«Ростелеком» и облачная платформа «Техносерв Cloud» подписали договор о предоставлении услуги мониторинга трафика и защиты от DDoS-атак.

«Сегодня DDoS-атаки стали распространенным инструментом нечестной конкурентной борьбы. При этом DDoS – это очень доступный инструмент. Примерная стоимость DDoS-атаки по данным экспертов «Лаборатории Касперского» начинается от $25 в час. Мощность генерируемых атак возрастает из года в год. Если еще в 2013 году мощность атак составляла до 300 Гбит/с, то на сегодня величина максимальной зарегистрированной атаки достигла 1 Тбит/с. Все это подталкивает компании защищаться от подобных рисков», – отметил руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud Никита Дергилев.

«Наш сервис по защите от DDoS-атак реализован на одной из самых мощных мировых платформ операторского класса, – говорит директор «Центра кибербезопасности и защиты» «Ростелеком» Муслим Меджлумов. – Мы уже более 8 лет занимаемся проблемой DDoS-атак. На наших площадках по всей стране развернуты центры очистки трафика, которые позволяют проводить мониторинг трафика 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В компании работают более 50 инженеров, специализирующихся на предотвращении и отражении DDoS-атак. В среднем «Ростелеком» ежедневно фиксирует более 15 инцидентов емкостью более 10 Гбит/с. Результативность нашего решения подтверждена успешной реализацией крупных проектов в сфере ИБ, например, защитой информационных ресурсов Олимпийских Игр в Сочи».

DDoS-атаки (Distributed Denial of Service, распределенный отказ в обслуживании) – одна из наиболее часто возникающих угроз в сфере информационной безопасности бизнеса. Цель DDoS-атак – вывести из строя сайт или серверы компании, используя постоянный поток запросов, поступающих с десятков и сотен тысяч зараженных компьютеров или других устройств, чаще разбросанных по всему миру. Инфраструктура атакуемой компании, независимо от ее мощности, зачастую не выдерживает нагрузки, превышающей норму на несколько порядков, и выходит из строя. Это, в свою очередь, приводит к печальным последствиям: ущерб репутации, потеря денег, а иногда и всего бизнеса.

Услуга «Мониторинг трафика и защиты от DDoS-атак» обеспечивает информационную безопасность данных, размещенных в облаке Техносерв Cloud и передаваемых по сети интернет. При оказании услуги трафик непрерывно анализируется системой анализа «Ростелекома» и при наличии признаков атаки со стороны злоумышленников (хакеров) перенаправляется на центр очистки, после чего легитимный и очищенный трафик поступает на онлайн сервисы клиентов.

Помимо использования сервиса «Ростелекома» для собственных ресурсов, Техносерв Cloud разработал услугу «Защита от DDoS-атак», которую предлагает своим заказчикам. В первую очередь она актуальна для компаний, использующих облачную инфраструктуру для ведения бизнеса в интернете: интернет-магазинов, сервисов онлайн-бронирования, электронных торговых площадок, СМИ, электронных платежных систем, а также государственных структур и финансовых учреждений. Услуга предлагается в дополнение к сервису «Доступ в интернет» и предоставляется из личного кабинета заказчика. Сервис позволяет отражать атаки емкостью до 160 Гбит/с на уровне web-приложений и не требует участия персонала заказчика в процессе отражения атак. Техносерв Cloud обеспечивает круглосуточную техническую поддержку, а клиент получает онлайн доступ к статистике по трафику через web-интерфейс и регулярные отчеты.