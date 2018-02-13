Fujitsu представила бизнес-ноутбук Lifebook U938

Fujitsu объявила о выпуске обновленной версии флагманского ультрамобильного ноутбука Lifebook U938. Модель предназначена для тех, кто предпочитает работать в мобильном режиме. Он создан на базе процессоров Intel Core vPro 8 поколения, оснащен полноразмерными разъемами для подключения периферии и поддерживает технологию биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure.

Устройство оборудовано 13,3-дюймовым экраном и имеет толщину корпуса всего 15,5 мм при весе 920 г. Новинка поддерживает широкий набор функций, включая лучшие в своем классе возможности для подключения – полноразмерные разъемы HDMI, USB (тип A и C), комбинированный аудиоразъем, устройство считывания карт памяти и смарт-карт. Также доступен опциональный модуль 4G/LTE. Ноутбук оснащен мощным аккумулятором для работы без подзарядки на протяжении всего дня.

Флагманская модель семейства Lifebook надежно защищает данные пользователя с помощью усовершенствованной системы биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure. Она распознает рисунок вен ладони и предотвращает несанкционированный доступ к данным. В базовой модели для входа в систему устанавливается датчик считывания отпечатка пальца. Дополнительная защита информации обеспечивается интегрированным устройством считывания смарт-карт и модулем TPM 2.0 для аппаратной аутентификации.

Корпус ноутбука Lifebook U938, доступный в эффектном красном или традиционном черном цвете, изготовлен из легчайшего магниевого сплава. Антибликовый экран с разрешением Full HD имеет широкие углы обзора, опционально доступен сенсорный дисплей. Встраиваемый модуль 4G/LTE позволяет подключаться к сети Интернет практически в любом месте.

Lifebook U938 доступен для заказа в странах Европы, Ближнего Востока, в Африке и в Индии. Первые поставки новой модели начнутся в марте 2018 года. Ноутбук можно приобрести у авторизированных реселлеров компании Fujitsu.

Технология Fujitsu PalmSecure доступна в качестве опции в рамках всего ассортимента клиентских вычислительных устройств.