Canon обновил линейку imageRUNNER ADVANCE

Canon объявил об обновлении модельного ряда устройств imageRUNNER ADVANCE третьего поколения. Вторая версия линейки включает новейшие технологии в области оборудования и программного обеспечения, предлагая компаниям безопасные совместимые решения для облачного документооборота.

Новый ряд устройств imageRUNNER ADVANCE будет работать на платформе Unified Firmware Platform (UFP), которая предлагает еще более стабильное взаимодействие с пользователем. Постоянный мониторинг позволяет предотвращать уязвимости до их появления, экономя ваши время и деньги.

Благодаря постоянному обновлению платформы устройства новейшими функциями оборудование остается полностью функциональным и защищенным при минимальных усилиях со стороны пользователя. UFP дает пользователям уверенность в безопасности инвестиций, исключая необходимость менять парк устройств после каждого обновления.

Созданный для интеграции офисных технологий в облако, вторая версия линейки устройств imageRUNNER ADVANCE третьего поколения предлагает выбор моделей, среди которых каждый покупатель найдет то, что ему нужно. Обновленные устройства включают интегрированные функции, в том числе эффективное решение для сканирования в облако и управления выводом — uniFLOW Online Express, а также решение для аутентификации пользователей на базе устройств — Universal Login Manager.

Панель управления позволяет перетаскивать виджеты и представляет обзор всей инфраструктуры компании для печати, сканирования и копирования с подробными отчетами о деятельности пользователей и устройствах. uniFLOW Online Express дает администраторам возможность контролировать расходы компании на печать, копирование, факсимильную связь и сканирование, что упрощает правильное управление расходами.

Обновленную линейку imageRUNNER Advance также можно интегрировать с другими решениями для сканирования и документооборота, включая uniFLOW и Therefore Online. Настоящая интеграция с облаком позволяет компаниям использовать для определенных задач наиболее подходящие устройства. Простая в установке и управлении платформа uniFLOW получает доступ к современным облачным технологиям, чтобы упростить бизнес-процессы и повысить производительность, позволяя сотрудникам сконцентрироваться на ключевых задачах.

Решения uniFLOW Online Express и uniFLOW Online будут поддерживать широкий ассортимент оборудования Canon, включая серию imageRUNNER C3000 и устройства i-SENSYS, выпущенные в 2017 году, а также черно-белые принтеры i-SENSYS этого года, благодаря чему в 2018 году Canon сможет предложить покупателям широкий ассортимент решений.

Вторая версия платформы предлагает повышенную безопасность и контроль над парком устройств с динамичной интеграцией оборудования и программного обеспечения.

Аутентификация пользователей означает, что даже задания, отправленные со смартфона, будут выполнены безопасно и с защитой конфиденциальности. Чтобы не допустить несанкционированного распространения конфиденциальной информации, для отдельных пользователей можно отключить различные функции устройства, а визуальные и звуковые уведомления Original Reminder напомнят об оставленных на устройстве сканируемых оригиналах. Решение uniFLOW Online Express обеспечивает полную прозрачность использования принтера, позволяя менеджерам управлять расходами и, если необходимо, ограничивать доступ отделов, рабочих групп или отдельных сотрудников к определенным функциям или устройствам. Функция гостевой печати обеспечивает безопасное подключение мобильных устройств для печати без доступа к сети компании.

Вторая версия линейки устройств imageRUNNER ADVANCE третьего поколения позволяет уменьшить время простоев и требует минимального вмешательства при работе. Благодаря консоли управления imageWARE Management Console пользователи могут удаленно проверять текущий статус устройства и количество расходных материалов. Кроме того, вы можете безопасно сканировать или печатать документы в дороге, легко включая свои мобильные устройства в рабочие процессы компании. Линейка imageRUNNER ADVANCE предлагает различные способы подключения смарт-устройств, в том числе с помощью QR-кода, дополнительного модуля NFC и дополнительного модуля Bluetooth с низким энергопотреблением, а также поддержку стандартных сервисов, таких как Google Cloud Print, AirPrint и Mopria.

Танахаши Хироо (Tanahashi Hiroo), ведущий менеджер по продукции "Офисное оборудование" в ООО «Канон Ру», отмечает: «Мы в Canon очень серьезно относимся к требованиям наших клиентов к безопасности и убеждены, что у компании может быть надежная система безопасности, которая не снижает эффективность, а наоборот, повышает ее. Наше стремление к инновациям является результатом неустанного внимания к требованиям наших клиентов и их отзывам, что позволяет нам разрабатывать оптимальные решения для их компаний».