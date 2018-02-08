Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок

«Горпарковки» объявили о запуске в Астане, Казахстан, системы управления платным парковочным пространством. Поставка и внедрение IT-продукта в Казахстан стала первым международным контрактом российской компании. Администратор парковок – «Парковочное пространство Астаны»,отдал разработке из России предпочтение перед иностранными системами.

В Астане парковочное пространство разворачивается поэтапно. Первый этап – январь 2018: 487 парковочных мест и 12 паркоматов. В планах до конца 2018 года – еще 9 тыс. паркомест.

Автомобилисты Астаны через мобильное приложение находят свободные парковочные места и оплачивают парковку в три клика. А при необходимости продлевают парковку или досрочно останавливают ее, возвращая средства на свой парковочный счёт. Вся история платежей за парковки сохраняется в мобильном приложение пользователя.

В системе собираются и анализируются все парковочные данные, необходимые администратору парковок. Оплаты через паркомат, SMS, личный кабинет, терминалы «Касса 24» и с мобильного приложения «Парковки Астаны».

Нарушителей парковок выявляют мобильные сертифицированные комплексы фотофиксации. Несколько раз в час парковки объезжает патрульная машина. Она фотографирует все номера припаркованных автомобилей. Фотоданные онлайн поступают в систему. Там они сверяются с базой платежей и льготников. Автомобили без оплаты попадают в список нарушителей, с которым работает полиция.

Преимуществом работы системы для «Парковочное пространство Астаны» является то, что, помимо функций учета-сверки оплаты парковки и автоматизации работы со штрафами, она предоставляет подробную парковочную аналитику. Это дает возможность принимать взвешенные управленческие решения о ценах и режиме работы парковок. Тонкое регулирование увеличивает оборот и снижает эксплуатационные расходы проекта.

Для «Горпарковок» Астана стала 16 городом, в котором работает ее система. С 2013 г. компания специализируется на парковочных проектах городского масштаба. Белгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пермь и еще 10 городов управляют своими парковками с помощью разработки «Горпарковок». Общие показатели: ежедневный объем парковочных платежей более 100 тыс. транзакций, парковочных мест – 30 тыс.

Компания поставляет и внедряет IT-систему и оказывает дополнительные услуги: обслуживает аппаратно-программный комплекс и уличную инфраструктуру парковок, организует круглосуточный контакт-центр для пользователей и PR-сопровождение на этапе старта. Дополнительные бизнес-направления – это способ изучить работу парковочной системы на практике и узнать мнения автомобилистов о парковочном сервисе. «Горпарковки» постоянно получают новые данные для совершенствования своей системы.

В 2018 году «Горпарковки» продолжат развитие на международном рынке. К мультифункциональной платформе уже проявили интерес в Италии, Индонезии и Словакии. В марте свой продукт компания планирует представить на международной выставке Intertraffic-2018 в Амстердаме.