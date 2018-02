Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России

В рамках Международного форума «Неделя российского бизнеса», организованной РСПП, российский и немецкий бизнес дали старт совместной инициативе по цифровизации российской экономики GRID. Участники инициативы договорились вести диалог о цифровой экономике на высшем уровне и вместе адаптировать в России передовой опыт из области индустрии 4.0.

С немецкой стороны участниками Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy, GRID) являются компании «Сименс» и SAP, а также Российско-Германская внешнеторговая палата (РГ ВТП), Восточный комитет германской экономики. Основателями с российской стороны выступили компании Ростелеком и «Цифра» (входит в ГК «Ренова»), инновационный центр «Сколково», а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Целями российско-германской инициативы являются поддержание диалога на высшем уровне для внедрения европейского опыта и лучших практик в сфере цифровизации экономики и индустрии 4.0 в России. «Совместная инициатива по цифровизации экономики – это важнейшая веха в тесном экономическом сотрудничестве Германии и России в непростых политических условиях», – подчеркнул председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп во время приветственной речи.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, объединяющая экспертов в области промышленности из ведущих российских и немецких компаний и учреждений. В рамках рабочей группы будут определены ключевые отрасли и направления для продвижения цифровизации в российской экономике. На сегодняшний день такими областями являются: цифровое предприятие, «Индустрия 4.0», цифровые энергетические системы и цифровые услуги. Также планируется создать демонстрационный центр (шоурум) по цифровизации в России, где будут представлены лучшие практики и проекты.

«Скорость появления новых технологий – один из главных вызовов для современного бизнеса, сродни тому, как когда-то многие боялись перейти на паровые машины вместо угольных котлов. От того, насколько быстро и органично новые технологии проникнут в экономику страны в целом и отдельных предприятий, будет зависеть в том числе место России и ее лидирующих компаний в новой мировой цифровой экономике. Мы идем в GRID, чтобы поделиться этим опытом и наработками с российским компаниями, сделать их переход на цифровые рельсы быстрее и эффективнее. Более того, мы уже начали работу по цифровой трансформации вместе с флагманами российской промышленности», – отметила исполнительный директор SAP СНГ Наталия Парменова.

«Инициатива по цифровизации российской экономики ориентирована на нужды промышленности и инфраструктуры, развитие которых уже сложно представить без цифровых технологий. Цифровизация предприятий и целых отраслей обеспечивает их конкурентоспособность и высокую эффективность. Уверен, что опыт «Сименс» будет способствовать применению лучших мировых практик в сфере цифровизации и «Индустрии 4.0» на российском рынке», – сказал президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер.

«Несмотря на догоняющую позицию в области «умных производств», у России есть большой потенциал в развитии Искусственного Интеллекта за счет традиционно сильной математической школы и кадрового резерва в этой сфере. Поэтому мы не только учимся у европейских коллег, но и рады поделиться с ними лучшими практиками. Также мы приглашаем и другие компании российского рынка поддержать GRID», – отметил Игорь Богачев, генеральный директор «Цифра» (входит в ГК «Ренова»).