ZTE представила модемы CPE с профилем 35b

ZTE Corporation представила модем ZXHN H186 – первое абонентское устройство (CPE), поддерживающее соединение с использованием профиля 35b.

Использование модема ZXHN H186 позволяет операторам при меньших инвестициях увеличить пропускную способность для конечного пользователя. Лабораторные испытания показывают, что ZXHN H186 обеспечивает скорость передачи в 500 Мбит в секунду в нисходящем направлении и 100 Мбит в секунду в восходящем направлении при длине телефонной линии до 200 метров. Это означает, что пропускная способность, предоставляемая данным продуктом, достаточно высокая, чтобы позволить пользователям одновременно смотреть до пяти каналов с видео сверхвысокой четкости 4K.

ZXHN H186 поддерживает все профили VDSL2, включая новейший 35b, который значительно повышает скорость передачи данных. Объединив две пары телефонных линий, продукт удваивает скорость передачи данных, достигая показателей аналогичных скоростям сетей широкополосного доступа FTTH. Профиль 35b выступает новейшим дополнением к стандарту VDSL2, который используется на медных телефонных линиях, Вследствие увеличения спектра до 35 МГц, скорость передачи данных в абонентских устройствах с профилем 35b в нисходящем направлении в три раза больше по сравнению с профилем 17a.

Кроме этого, профиль 35b и другие профили (например, 17a), могут использовать технологию векторизации в единой связке пар телефонных линий, это позволяет на реально существующей сети достичь скорости передачи данных близкой к скорости при работе в идеальных условиях без звуковых помех. Благодаря своим очевидным преимуществам в цене и сроках реализации на сети, устройства с профилем 35b получили широкое признание среди операторов и активно внедряются в коммерческую эксплуатацию.

При разработке ZXHN H186 учитывались улучшенные характеристики домашних шлюзов, поэтому в устройство добавлен режим моста с двумя портами GE на стороне локальной сети LAN. Если существующий домашний шлюз связан с портом GE модема ZXHN H186, его скорость может достигать до 500 Мбит в секунду в нисходящем направлении. Этот механизм отвечает требованию пользователей к высокой пропускной способности, увеличивая при этом срок службы существующих домашних шлюзов и значительно снижая инвестиции операторов.

По данным на февраль 2018 года, ZTE поставила свыше 280 млн. широкополосных устройств CPE, которые были установлены операторами связи более чем в 100 странах и регионах мира, включая Россия, Нидерланды, Испанию, Грецию, Польшу, Францию и Китай.