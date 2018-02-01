Samsung запускает пилотный образовательный проект в Калининграде

Samsung Electronics запустила пилотный образовательный проект в Калининградской области. Старт проекта назначен на февраль. После трех месяцев тестирования будет создана уникальная модель цифровой школы, которая может быть масштабирована на другие регионы Российской Федерации.

Проект будет реализован при поддержке и участии Министерства образования Калининградской области, Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций и Калининградского областного института развития образования и центра цифровых технологий.

В рамках проекта каждому ученику 7 и 10 физико-математических классов гимназии №22 Калининграда будет предоставлен 4G-планшет Samsung с загруженными на него электронными учебниками и необходимыми для учебы приложениями, такими как «ЭлЖур» и Госуслуги. Данные устройства получат около 70 школьников, а также их преподаватели.

Планшет можно использовать в двух режимах: родительский (защищен ПИН-кодом) и детский. Родители могут добавлять и удалять приложения, которые будут доступны в детском режиме, а также открывать и закрывать доступ к определенным интернет-ресурсам. Переходить на сайты школьники смогут только по ссылкам-иконкам: адресная строка браузера будет недоступна, предотвращая использование планшета в развлекательных целях. Кроме того, в детском режиме будет невозможно скачивать приложения, оплачивать онлайн-покупки и совершать любые другие операции с затратой денежных средств. Безопасность, а также финальная конфигурация устройств, обеспечена программно-аппаратной платформой Samsung KNOX.

В дальнейшем создатели проекта планируют разработать дополнительные приложения для школьного планшета, например, «родительский кошелек», совместные тестовые работы и интерфейс для выполнения заданий в командах. Кроме того, учебная экосистема устройств Samsung может быть расширена за счет использования технологий VR/AR, путем создания специализированных классов виртуальной реальности.