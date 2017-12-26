«Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11

«Аладдин Р.Д.» сообщила о выходе новой версии программного комплекса (ПК) «Единый Клиент JaCarta» 2.11 для настройки USB-токенов и смарт-карт JaCarta, в том числе новых устройств линейки JaCarta-2 ГОСТ, и eToken.

ПК «Единый Клиент JaCarta» объединяет в себе все необходимые инструменты для настройки и работы с USB-токенами и смарт-картами семейства JaCarta, а также устройствами eToken, в том числе eToken ГОСТ, eToken PRO (Java) и eToken Anywhere.

С помощью ПК «Единый Клиент JaCarta» можно установить или изменить PIN-код, разблокировать устройство, инициализировать его с заданными настройками, получить полную информацию (название, модель, серийный номер и т.д.), просматривать, импортировать или экспортировать хранимые в устройстве объекты, например, сертификаты, и осуществлять другие обслуживающие функции.

Преимуществами ПК «Единый Клиент JaCarta» являются поддержка в одном интерфейсе устройств с российской и зарубежной криптографией, работа с популярными криптопровайдерами, например, КриптоПро CSP, поддержка работы с комбинированными USB-токенами и смарт-картами, например, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, а также одновременная работа с устройствами линеек JaCarta и eToken.

Возможности ПК «Единый Клиент JaCarta» могут быть расширены при активации платной опции JaCarta SecurLogon, позволяющей быстро осуществить переход от однофакторной аутентификации с использованием пары логин/пароль к усиленной двухфакторной аутентификации с помощью USB-токенов и смарт-карт JaCarta. При этом разворачивать инфраструктуру открытых ключей (PKI) или Active Directory не обязательно — в устройства записывается сложный пароль, используемый в процессе аутентификации в информационной системе в момент предъявления USB-токена/смарт-карты и ввода PIN-кода пользователя. В дальнейшем в память устройства можно записать цифровой сертификат пользователя и соответствующий закрытый ключ, обеспечив быстрый и незаметный для пользователей переход от усиленной аутентификации к строгой двухфакторной аутентификации с PKI.

Основные отличия ПК "Единый Клиент JaCarta" 2.11 от предыдущей версии: поддержка JaCarta-2 ГОСТ (включая комбинированные модели) — нового поколения USB-токенов и смарт-карт с аппаратной реализацией криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012 для работы с усиленной квалифицированной электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации; поддержка USB-токенов и смарт-карт JaCarta PRO — сертифицированных устройств для строгой двухфакторной аутентификации на основе зарубежных криптоалгоритмов и совместимых с инфраструктурой для eToken PRO (Java); поддержка токенов eToken PRO (Java) 72К (в том числе eToken Anywhere) без необходимости установки дополнительного программного обеспечения (ПО); в состав дистрибутива добавлено ПО JaCarta АРМ УЦ, позволяющее формировать запросы к Удостоверяющему центру на получение сертификата открытого ключа и записывать полученные сертификаты в память USB-токенов и смарт-карт JaCarta ГОСТ или eToken ГОСТ. При этом закрытые ключи пользователей генерируются в устройствах и никогда их не покидают.

Дистрибутив ПК «Единый Клиент JaCarta» 2.11 доступен для скачивания на официальном сайте компании «Аладдин Р.Д.» в разделе Центр загрузки.