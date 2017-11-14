AMD представила «Суперкомпьютеры для всех»

AMD на выставке SC17 представила уже доступные новые высокопроизводительные системы, работающие на базе процессоров AMD EPYC и видеокарт AMD Radeon Instinct, которые помогут ускорить внедрение инноваций в сфере суперкомпьютеров. Компания AMD дополняет этот широкий ассортимент программным обеспечением и новой открытой платформой ROCm 1.7 с обновленными средствами разработки и библиотеками, что позволяет создавать готовые системы на базе AMD EPYC, достигающие производительности в петафлопсы.

Благодаря полноценной поддержке одновременно гетерогенных суперкомпьютерных систем и платформ, оснащенных большим количеством памяти с мощными процессорами EPYC, AMD создает условия для запуска множественных нагрузок с преимуществом в производительности на доллар до трех раз по при сравнении EPYC 7601 с Intel Xeon Platinum 8180M1. Целевые рабочие нагрузки для решений AMD включают в себя машинное обучение, моделирование погоды, вычислительную гидродинамику, моделирование и анализа сбоев в авиационной и автомобильной промышленности, разведку нефти и газа, а также многое другое.

«Здесь на SC17 ведущие поставщики систем представили полный спектр решений на базе технологий AMD, которые демонстрируют выдающиеся вычислительные возможности для нагрузок класса HPC, — сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и руководитель подразделения Enterprise, Embedded & Semi-Custom. — Возможности портфолио AMD дополнительно расширяются нашими инвестициями в разработку открытых платформ. Только AMD предлагает CPU и GPU c высокой производительностью, наряду с совершенно открытой средой разработки программного обеспечения ROCm».

Изюминкой AMD на SC17 стала система Inventec P47, которая работает на одном процессоре EPYC 7000-серии и использует 4 видеокарты Radeon Instinct MI25, каждый из которых обеспечивает производительность в 12,3 Терафлопс при одинарной точности. Это решение представляет собой высоко масштабируемую платформу. Для больших и масштабных инсталляций компания AMAX разработала [SMART]Rack P47, совершенно эксклюзивное устройство для установки в стойку, которое может вместить до 20 платформ P47, достигая производительности вплоть до Петафлопса при одинарной точности и работать с 10 Терабайтами памяти DDR4 в одной стойке. [SMART]Rack P47 также комплектуется оптимизированным для задач HPC ПО [SMART]DC DCiM, которое позволяет производить удаленный мониторинг, управление и оркестрирование систем на базе GPU с контролем температуры, мощности и состояния системы в реальном времени. Такой подход помогает обеспечить непрерывной работы, а программная платформа AMD ROCm упрощает создание систем глубокого обучения, инференса и тренировки искусственного интеллекта.

«Как поставщик высокопроизводительных решений, которые помогают компаниям достичь масштабируемой производительности, плотности вычислительных систем и сокращения цены, AMAX считает платформу the P47 революционной, — сказала Джулия Ших, вице-президент по развитию бизнеса компании AMAX. — Начиная с одной платформы P47, мы можем масштабировать производительностью плоть до класса суперкомпьютеров, используя AMD EPYC, AMD Radeon Instinct и программную платформу для поддержки глубокого обучения, рендеринга и множества других нагрузок. [SMART]Rack P47 - это первое простое решение класса PetaFLOPS-в-одной-стойке, обеспечивающее рост технической производительности и ускорение бизнеса вместе с простотой использования. Мы рады сообщить, что сейчас мы принимаем предварительные заказы на серверы Р47 и полностью интегрированные системы [SMART]Rack P47, с ожидаемой поставкой в 1 квартале 2018 года».

Производительность AMD EPYC и AMD Radeon Instinct полностью поддерживается в новом релизе ROCm 1.7. Представляя собой самую универсальную платформу с открытым исходным кодом для гетерогенных вычислительных систем, ROCm 1.7 предлагает математические библиотеки и поддержку разработки программного обеспечения с использованием современных языков программирования для того, чтобы воплотить возможности современных GPU и других ускорителей, таких как FPGA. ROCm 1.7 включает в себя поддержку multi-GPU для новейших Radeon™ GPU, а также работает с TensorFlow и Caffe в библиотеках MIOpen.

Новые технологические решения AMD, включая EPYC, Radeon Instinct и ROCm 1.7 создают основание для реализации гетерогенных компьютерных стратегий. Появление платформы P47 и релиз ROCm 1.7 являются важнейшими шагами, которые демонстрируют, как оптимизация и инновации проявляют себя на уровне оборудования.