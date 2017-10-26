Nvidia начнет продажи GeForce GTX 1070 Ti в начале ноября. Цены

Nvidia объявила о том, что в канун разнообразных праздников пополняет игровую линейку GeForce GTX на архитектуре Pascal новинкой - GeForce GTX 1070 Ti.

Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti занимает ступеньку между получившими широкое признание графическими процессорами GeForce GTX 1080 и 1070 и будет доступна на рынке со 2 ноября — как раз в преддверии выхода популярных игр для ПК.

Процессор GeForce GTX 1070 Ti, основанный на графической архитектуре Pascal, имеет 2432 ядер и 8 ГБ памяти с общей пропускной способностью 256 ГБ/с. Это вдвое быстрее, чем у легендарного GPU GeForce GTX 970.

GeForce GTX 1070 Ti имеет большой потенциал для разгона, позволяя геймерам поднимать частоты на новые высоты. Системы питания и охлаждения на видеокартах от партнеров Nvidia – производителей видеокарт – спроектированы таким образом, что геймеры смогут превысить номинальные характеристики.

GeForce GTX 1070 TI призван справляться с такими требовательными к производительности графической подсистемы технологиями, как DirectX 12, HDR, VR, и обеспечить отличный геймплей во многих популярных играх: Destiny 2, Shadows of War, Star Wars Battlefront II, PlayerUnknown’s Battlegrounds и не только.

Доступность в рознице видеокарт на базе GeForce GTX 1070 Ti ожидается со 2 ноября от партнеров Nvidia, включая ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac. Ожидаемые розничные цены в России – от 33990 руб., в Украине – от 14990 грн.

GeForce GTX 1070 Ti Founder’s Edition от Nvidia будут доступны в онлайн-магазине российского сайта Nvidia в конце ноября.