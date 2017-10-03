АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost

Spirit объявила, что «АвтоВАЗ» начал пользоваться облачным ВКС сервисом VideoMost.

АвтоВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. В группу «АвтоВАЗ» входят около 270 дочерних предприятий, а общая численность ее персонала более 20000 человек. Предприятия группы активно участвуют в таких областях, как телекоммуникации, энергетика, строительство, а также оказывает финансовые и страховые услуги.

В середине 2017 г. в структуре корпоративного управления «АвтоВАЗ» произошли изменения, направленные на постоянное получение информации и обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности для снижения издержек и повышения эффективности управления.

В связи с антикризисной программой руководством «АвтоВАЗ» было принято решение внедрить облачный сервис для видеоконференсвязи VideoMost с целью объединить всех генеральных директоров в одной видеоконференции для еженедельных совещаний, экстренных видео-встреч, удаленной совместной работы, оперативного принятия решений, голосований и других задач.

Облачный сервис VideoMost подходит для компаний с разветвленной структурой. Подключиться к видеоконференции можно из любого веб-браузера на ПК, Mac, а также через мобильное приложение для iOS и Android.

Благодаря поддержке WebRTC, широкому набору инструментов для совместной работы, таких как трансляция приложений и рабочего стола, передача файлов, совместная доска для рисования, групповой и персональный чат, опросы и голосования, планировщик конференций, модерация конференций и участников группа «АвтоВАЗ» планирует оптимизировать организационную структуру за счет повышения оперативности и эффективности коммуникаций.

«В последнее время мы видим, что всё больше российских корпораций выбирают VideoMost в качестве своего основного коммуникационного инструмента, – сказал Дмитрий Рудаков, генеральный директор VideoMost. – VideoMost – это 100% российский продукт, который обеспечивает Full HD качество видео, широкий функционал, простую интеграцию в ИКТ инфраструктуру организации и высокий уровень безопасности, что делает VideoMost оптимальным инструментом для замещения дорогостоящих зарубежных ВКС-решений».