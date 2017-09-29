Государственный Эрмитаж проводит образовательные программы через VideoMost

Spirit объявила об успешном внедрении программного продукта VideoMost в ИКТ структуру Государственного Эрмитажа. Поставщиком сервиса выступила компания «Ростелеком».

Государственный Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более чем 350 залах. Коллекция музея насчитывает более трех миллионов экспонатов, для того чтобы осмотреть все экспонаты, уйдет более 13 лет. Во время экскурсий посетителей знакомят только с основными экспонатами и залами.

Для повышения уровня культурной образованности населения Государственный Эрмитаж начал проводит образовательную музейную программу, где искусствоведы рассказывают более подробно о предметах искусства разных времен и эпох. В рамках образовательной программы проходят онлай-лектории и вебинары, которые Государственный Эрмитаж проводит с помощью сервиса для видеоконференцсвязи на базе программного продукта VideoMost.

Благодаря высокому Full HD качеству VideoMost, участники образовательных вебинаров могут увидеть все тонкости работ великих художников и скульпторов. Программный продукт поддерживает 100 одновременных интерактивных видео участников в одной конференции и более 1000 видео зрителей на каждом сервере.

Поддержка протоколов SIP и H.323 позволяет подключать в конференцию VideoMost пользователей ВКС оборудования Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др., закупленного заказчиками ранее. Отечественный VideoMost входит в Единый Реестр российского ПО и является идеальным продуктом для импортозамещения и импортодополнения.

«Мы рады, что всё больше государственных организаций переходят на VideoMost в качестве основного инструмента для коммуникаций – сказал Юрий Хомяк, директор по продажам VideoMost в России. – VideoMost во много превосходит зарубежные аналоги и ставит рекорды по количеству одновременных участников в одной конференции, широкие функциональные возможности позволяют VideoMost практически полностью заменить традиционные способы коммуникации и дорогостоящие аппаратные решения от зарубежных производителей».