«Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC

«Вокорд» примет участие в Nvidia GPU Technology Conference, которая будет проходить с 10 по 12 октября в Мюнхене и будет посвящена технологиям искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения, виртуальной реальности и аналитики. Программа конференции включает в себя более 150 сессий и докладов лидеров технологий, охватывающих наиболее важные темы применения GPU-вычислений.

Компания Вокорд представит концепт инновационной камеры распознавания лиц VOCORD NetCam FC. Эта камера содержит встроенную систему детектирования лиц и вычисления биометрических шаблонов. Камера способна распознавать лица без связи с сервером и проверять их по локально загруженной (либо хранящейся на сервере) базе изображений. Реализация распознавания лиц и трекинга непосредственно в камере позволяет снизить нагрузку на сеть и серверное оборудование и строить масштабные распределенные системы распознавания лиц на таких крупных объектах, как метрополитен, вокзалы, аэропорты, стадионы, торговые центры и др., а также в решениях класса «Безопасный город».

В камере VOCORD NetCam FC применяется собственный нейросетевой алгоритм распознавания «Вокорд», который по результатам тестирования NIST и MegaFace является мировым лидером по точности работы. Быстродействие данного алгоритма обеспечивает встраиваемая платформа Nvidia Jetson, благодаря которой камера способна строить более ста биометрических шаблонов в секунду. Такое быстродействие необходимо для систем массового некооперативного распознавания лиц.

Новая камера, как и другие устройства линейки NetCam, имеет ряд преимуществ, к которым относятся встроенные алгоритм улучшения качества изображения, автоматическая оптимизация параметров камеры в зависимости от зоны интереса, низкие требования к пропускной способности сети в случае, если поиск производится не локально, а на сервере (объем биометрического шаблона ≈ 0,5 Kb).

Также на стенде компании Вокорд будут представлены готовые решения для распознавания лиц в реальном времени в местах массового пребывания людей: VOCORD FaceControl, облачная система VOCORD FaceMatica и встраиваемое решение VOCORD NanoFace.