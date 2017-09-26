«Оптиковолоконные Системы» преодолели отметку в 1 млн км километров оптического волокна

Портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» объявила о выпуске миллионного километра волокна. Сейчас ежемесячный выход продукции составляет более 100 тыс. км. Это составляет 50% мощности завода и покрывает 25% спроса всего российского рынка.

Компания «Оптиковолоконные Системы» производит оптическое волокно для кабелей связи, которые используются телекоммуникационными компаниями для передачи данных. Завод, расположенный в столице Мордовии городе Саранске был открыт два года назад. В 4 квартале 2016 года компания приступила к промышленному выпуску оптического волокна.

В декабре 2016 г. «Оптиковолоконные Системы» совместно с «Ростелекомом» и «ВНИИКП» завершила программу тестирования российского оптического волокна собственного производства, а также оптоволоконного кабеля, произведенного с его использованием. По результатам тестирования получены положительные результаты и продукция компании рекомендована к применению в сетях связи «Ростелеком».

«Оптиковолоконные Системы» также получили сертификат соответствия серийного оптического волокна ключевым международным стандартам МСЭ-Т G652D и IEC 60793–2–50 и прошли сертификацию системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), что является гарантией соответствия качества отечественного оптического волокна международным и российским стандартам.

Сегодня компания поставляет свою продукцию в Россию, Беларусь, Китай, Австрию, Великобританию, Чехию и Польшу.

«Рынок оптического волокна в мире растет быстрыми темпами. В первом полугодии текущего года рост составил более 10% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Ожидается, что впервые в 2017 году потребление волокна в мире превысит 500 млн километров. На этом фоне «Оптиковолоконные Системы» продолжает развивать производство и выстраивать долгосрочные отношения с партнерами, оценивает варианты модернизации производства для увеличения мощностей завода до 5 млн км оптического волокна в год», — отметил генеральный директор «Оптиковолоконных Систем» Андрей Николаев.