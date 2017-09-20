Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis

VisionLabs и «Вокорд» сообщили о своем участии в глобальной программе Nvidia Metropolis, целью которой является объединение вендоров технологий со всего мира и применение глубокого обучения для создания безопасных и умных городов.

Nvidia Metropolis – это аналитическая платформа для работы с видео, которая может применяться к видеопотокам для создания умных и безопасных приложений для самых различных областей применения, начиная от транспорта и безопасности и заканчивая коммерцией. Применение для анализа данных алгоритмов глубокого обучения, ускоренных на платформах Nvidia, позволяет обеспечить необходимую скорость реагирования в разных ситуациях.

В числе партнеров программы Nvidia Metropolis 12 компаний из Европы, Америки, Китая и России, разрабатывающие продукты по распознаванию лиц, анализу и поиску по видео, распознаванию автомобильных номеров и не только.

Видео – это крупнейший в мире генератор данных, получаемых с сотен миллионов камер, установленных в правительственных учреждениях, общественном транспорте, коммерческих зданиях и на дорогах. По данным Nvidia, к 2020 году общее количество камер на планете должно достигнуть 1 миллиарда, и данные, получаемые с этих камер, позволят автоматизировать системы управления городским транспортом и городом в целом.

Технологии VisionLabs, использующие программно-аппаратные инструменты Metropolis, уже сейчас активно применяются в различных сферах, включая банковскую – для контроля учета рабочего времени сотрудников и доступа к рабочим файлам по лицу, борьбы с мошенничеством, подтверждения личности клиентов и операций в удаленных каналах обслуживания, и автоматизации процессов; ритейл – для сбора данных для маркетинговой статистики, борьбы с воровством и повышения уровня обслуживания клиентов; и многие другие направления бизнеса. Большинство решений реализовано на базе флагманского продукта компании VisionLabs LUNA.

В основе LUNA лежит нейросеть, обученная на десятках миллионов размеченных фотоизображений лиц и позволяющая осуществлять качественное распознавание образов в непрерывном видеопотоке даже в сложных условиях. При этом решение не требует установки дорогостоящего оборудования и камер.

«Metropolis – это уникальный проект, который даст вендорам возможность поработать над созданием самых современных технологических продуктов для умных городов. Решения VisionLabs, я уверен, станут важной частью проекта и позволят сделать город будущего еще более удобным и безопасным», - сказал Александр Ханин, генеральный директор и основатель компании VisionLabs.

«Вокорд» в рамках партнерства получит приоритетный доступ к инновациям Nvidia.

На базе технологий Nvidia компания «Вокорд» предлагает системы класса «Безопасный город», включающие полную линейку решений для распознавания лиц. Среди них: решение для распознавания лиц в местах массового пребывания людей в реальном времени Vocord FaceControl, облачная система Vocord FaceMatica и встраиваемое решение Vocord NanoFace.

«Вокорд» также предлагает инновационные камеры Vocord NetCam со встроенной системой детектирования лиц и вычисления биометрических шаблонов на базе передовой платформы Nvidia, а также решения для интеллектуального видеоанализа Vocord Tahion и программно-аппаратный комплекс распознавания номеров и фото-видеофиксации нарушений ПДД Vocord Traffic.

«Мы уже много лет используем продукты Nvidia в качестве базовой платформы для наших решений, – сказал основатель и технический директор компании «Вокорд» Алексей Кадейшвили. – Вычисления на GPU позволяют добиться очень высокой производительности систем распознавания, что является одним из важнейших требований к системам класса Smart and Safe City.

