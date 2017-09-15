SAP Transportation Management подключился к Яндекс.Маршрутизации

SAP объявила о том, что сервис для планирования и управления транспортной доставкой SAP Transportation Management теперь поддерживает работу с платформой Яндекс.Маршрутизация. Российские клиенты SAP смогут использовать возможности геоинформационных технологий Яндекса, уже зарекомендовавших себя в крупных сервисах с многомиллионной аудиторией, таких как Яндекс.Навигатор и Яндекс.Такси.

Одна из функций сервиса SAP Transportation Management – это выстраивание бизнес-процессов по транспортировке с учётом времени выполнения, веса и грузоподъёмности транспорта, количества точек доставки, расстояния, средней разрешённой скорости, графика доставки и многих других параметров.

Интеграция SAP Transportation Management с Яндекс.Маршрутизацией поможет улучшить качество транспортировки грузов и справиться с логистическими проблемами. В основе геосервисов и технологий Яндекса лежит актуальная и точная карта, которая обновляется ежедневно с помощью профессиональных картографов компании и десятков тысяч людей, помогающих её наполнять. Платформа предоставляет детальную информацию о пробках и дорожном движении: десятки миллионов пользователей передают данные о своих перемещениях каждую минуту. Разработчики Яндекс.Маршрутизации также добавили в сервис технологии машинного обучения для работы с большими данными и улучшения точности прогноза пробок и времени в пути и распределенные вычисления – для быстрой обработки сложных запросов по построению логистики.

«В дополнение к уже существующей богатой функциональности стандартных решений, SAP стремится разрабатывать для своих клиентов лучшие решения и сервисы, в зависимости от локальных особенностей. Интеграция с сервисами Яндекса позволит добиться лучших бизнес-показателей для пользователей SAP Transportation Management. Команда Яндекса внимательно прислушивается к пожеланиям российских клиентов, создаёт и модифицирует свои сервисы с учётом требований и специфики российского бизнеса», – отметил Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP СНГ.

SAP Transportation Management – это комплексное решение, которое помогает провести цифровую трансформацию бизнеса клиента, обеспечивая максимальную автоматизацию и прозрачность операций. Среди российских клиентов SAP, использующих SAP Transportation Management – Северсталь, М.Видео, Эльдорадо, Ростсельмаш, Первая Грузовая Компания и другие. По данным компании М.Видео, решение на базе SAP Transportation Management позволило увеличить процент покрытия потребности магазинов с 93% до 98% при пополнении магазинов и поднять уровень своевременности доставки в сезон высоких продаж с 95% до 98%.