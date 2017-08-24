Schneider Electric обеспечила крупнейший медицинский центр Сибири интеллектуальной системой управления

Schneider Electric оснастила один из ведущих многопрофильных клинических центров Сибири - Grand Medica , комплексной интеллектуальной системой управления зданием. Технологической базой проекта стала разработка компании, платформа SmartStruxure.

Grand Medica - один из крупнейших негосударственных медицинских центров России, расположенный в Новокузнецке. Технологическая оснащенность клиники позволяет осуществлять полный спектр медицинских услуг, при этом некоторые из них доступны пациентам по полисам ОМС бесплатно. Центр Grand Medica объединяет поликлинический комплекс, клинико-диагностический центр, 10 операционных блоков, дневной и круглосуточный стационары, офтальмологический и реабилитационный центры, а также центр непрерывного образования. Для Сибири и Дальнего Востока это уникальный медицинский кластер.

Внедренная технология позволяет вести непрерывный мониторинг состояния всех подключенных устройств и заблаговременно устранять причины возможных сбоев. Решение объединяет все инженерные системы в единое целое и гарантирует энергоэффективность эксплуатации оборудования. В совокупности внедрение SmartStruxure позволяет сэкономить на капитальных и эксплуатационных затратах до 30% выделяемых средств.

«Этот проект - отличный пример того, как работает архитектура EcoStruxure компании Schneider Electriс, частью которой являются решения для зданий EcoStruxure Building Operations. Она позволяет объединить информационные и операционные технологии для повышения энергоэффективности и безопасности здания, что очень важно для таких критических объектов, как медицинский центр, где перебои в электропитании могут привести к самым серьезным последствиям», - сказал Григорий Лященко, директор департамента развития бизнеса компании Schneider Electric.

«В SmartStruxure интегрированы все имеющие интерфейс обмена данными устройства, что позволяет управлять всеми системами здания небольшому числу операторов, а также обеспечить высокий уровень безопасности в ходе эксплуатации системы, - отметил Андрей Геннадьевич Сергеев, главный инженер Grand Medica. - Для передачи данных используется кабельная система Actassi, сертифицированная для медицинских учреждений. Контроллеры Schneider Electric поддерживают протоколы BACnet, LonWorks и Modbus, что позволяет подключить любое устройство без переходных шлюзов. Система защищена от несанкционированного доступа и формирует аналитику в доступном формате».

Непрерывную работу медицинского оборудования обеспечивают источники бесперебойного питания и дизель-генераторная установка. Внедрение полного комплекса решений одного производителя вместо множества разрозненных систем существенно снизило уровень капитальных затрат, ускорило сроки реализации проекта и упростило процессы обслуживания и модификации инженерных систем.

Проектированием, монтажом и пуско-наладочными работами занималась новосибирская компания «Лаборатория комфорта», входящая в число «ЭкоЭкспертов» - лучших профессионалов в данной области и партнеров Schneider Electric.

«Нам пришлось вписать инженерные системы в существующие пространства, а также учесть неизбежные ограничения по мощности - здание находится в центре города. Кроме того, мы были сильно ограничены во времени. Заказчик получил эффективное решение, которое легко можно будет масштабировать под изменяющиеся потребности клиники», - отметил Александр Сутягин, директор компании «Лаборатория комфорта».