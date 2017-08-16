«Сетевая Академия ЛАНИТ» развернула библиотеку-магазин электронных изданий для ГИТИС

Учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ» объявил о создании для Российского института театрального искусства (ГИТИС) библиотеки и интернет-магазина электронных изданий. Решение реализовано на базе платформы «Электронное издательство». В рамках проекта «Сетевая Академия» обучила специалистов ГИТИС верстке электронных книг.

Брендированный интернет-магазин полностью интегрирован с порталом института. Специалисты ГИТИС могут самостоятельно создавать электронный контент и размещать его в библиотеке и интернет-магазине.

«Электронное издательство» – это современная платформа для разработки интерактивных электронных учебников и интерактивного обучения пользователей на основе электронного контента. Платформа проста в применении. Она позволяет собрать в одном месте необходимые материалы в форматах PDF и EPUB. Благодаря этому пользователям легко работать с данными. Кроме того, у читателя есть все инструменты для взаимодействия с тексто-графическими материалами: закладки, комментарии, маркеры, постраничный переход и содержание.

В состав платформы «Электронного издательства» входят интерактивные и мультимедийные компоненты, а также обеспечена многоуровневая защита информации от несанкционированного копирования.

Платформа легко интегрируется с другими системами, использующими стандартные интерфейсы Single Sign-On, и одинаково надежно работает на устройствах под управлением ОС Windows, Mac OS, iOS, Android. Документы, созданные в «Электронном издательстве», не передаются на компьютер пользователя в исходном виде. Это исключает возможность копирования и несанкционированного распространения контента.

«Электронное издательство» использует web-интерфейс (HTML5), что делает систему очень простой по части интеграции с другими платформами и решениями, в том числе интерактивными объектами.

«Сетевая Академия» планирует оказывать консультационную поддержку специалистам, задействованным в работе с библиотекой, и техническую – пользователям интернет-магазина.