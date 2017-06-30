SK Telecom и Samsung протестировали сквозное 5G-соединение по технологии New Radio

SK Telecom и Samsung Electronics объявили об успешном завершении тестирования сквозного (end-to-end) соединения 5G с применением технологий 5G New Radio (NR). Во время теста удалось создать сквозное 5G соединение с использованием спектра 3,5 ГГц, через виртуализированное ядро, радио и устройство, соответствующее спецификации 5G NR.

Тестирование, состоявшееся в научно-исследовательском центре Samsung в городе Сувон, включало виртуализованное ядро Samsung 5G, виртуализованную сеть RAN, распределенный блок (блок формирования модулирующих сигналов и радиоблок) и тестовое устройство, соответствующие современным стандартам 5G NR. Разработка стандарта 3GPP Release 15, как ожидается, будет завершена в конце 2017 года.

Достигнутые результаты тестирования - скорость свыше 1 Гбит/с и временная задержка в 1 миллисекунду. Сверхнизкое время задержки было достигнуто за счет сокращения интервала времени передачи (TTI) до 0,25 миллисекунды, что в четыре раза быстрее, чем позволяют современные сети 4G LTE. Кроме того, для достижения этой скорости компании использовали полосу пропускной способности до 100 МГц, тогда как максимальная пропускная способность канала для передачи LTE – 20 МГц.

«SK Telecom получила все основные технологии, необходимые для коммерциализации 5G с использованием частот 3,5 ГГЦ и 28 ГГЦ, благодаря сотрудничеству с Samsung, – сказал Парк Джин-Хио, старший вице-президент и глава R&D центра сетевых технологий SK Telekom. – Мы сохраним лидерство в области 5G, взяв на себя инициативу по стандартизации и коммерциализации 5G NR».

«Мы достигли очередного этапа, выведя 5G за пределы спектра 6 ГГц для применения в случаях, требующих более широкую зону покрытия сети. Спектр ниже 6 ГГц признан отраслью как идеально подходящий для предоставления услуг 5G для автономных/подключенных автомобилей, для которых необходимы сети с широким охватом, - отметил Донг Су Парк, исполнительный вице-президент и глава подразделения Networks по продажам и маркетингу Samsung Electronics. – Сегодняшнее тестирование, проведенное совместно с SK Telecom, демонстрирует значительное развитие нашей совместной работы по ускорению процесса коммерциализации 5G».

Виртуализированные решения Samsung играли важную роль в успехе тестирования, демонстрируя гибкую природу сетей следующего поколения. Новые способы применения и функции для сервисов, не имеющих аналогов в мире, смогут быть достигнуты с помощью архитектуры Mobile Edge Computing (MEC). Кроме эффективности и финансовой выгоды, виртуализация сетей даст операторам платформу для предоставления новых услуг связи в реальном времени, с минимальной задержкой.

SK Telecom и Samsung проводят совместные исследования различных частот, подходящих для связи 5G. 28 ГГц, одна из сверхвысоких частот, позволяет передавать большие объемы данных, такие как видеозаписи высокого разрешения, на сверхвысоких скоростях благодаря широкой пропускной способности, достигающей 3 ГГц. С другой стороны, 3 ГГЦ обещает более широкое и стабильное покрытие. В связи с этим обе компании продолжат совместную работу по созданию новых сервисов, оптимизированных с учетом уникальных особенностей частот 28 ГГц и 3,5 ГГЦ, а также сетевой архитекторы нового поколения.