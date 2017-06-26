В «Транстелекоме» назначен новый вице-президент

«Транстелеком» объявила о назначении Алексея Назарова на должность вице-президента по работе с массовым сегментом.

В новой должности Алексей Назаров будет отвечать за развитие бизнеса на массовом рынке (B2C), разработку и реализацию стратегии компании в данном сегменте. Он сосредоточится на увеличении количества абонентов компании среди физических лиц, повышении клиентского сервиса, запуске и развитии новых федеральных продуктов.

«Транстелеком входит в пятерку крупнейших операторов ШПД в России и предоставляет услуги домашнего интернета и телевидения абонентам более чем в 250 городах. Сейчас компания активно расширяет свое предложение на рынке B2C, предлагая клиентам новые качественные сервисы. Уверен, что Алексей, обладая большим опытом запуска и развития телекоммуникационных услуг для массового рынка, и дальше будет помогать ТрансТелеКому в рамках одного из ключевых направлений деятельности компании», - сказал Роман Кравцов, президент «Транстелекома».

До назначения на должность вице-президента Алексей Назаров являлся советником президента по развитию бизнеса на массовом рынке компании ТТК. В марте 2017 года под его руководством «Транстелеком» запустил единую платформу интерактивного телевидения, а летом начнет предоставлять услуги мобильной связи в формате MVNO под брендом TTK Mobile.

Алексей Назаров родился в Москве в 1979 году. В 2003 году окончил Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева по специальности «Инженер-технолог».

Начал свою карьеру в телекоммуникационной отрасли в 1999 году в компании «Телепорт Москва» на позиции инженера технической поддержки. С 2001 по 2005 гг. работал в коммерческой дирекции «МТУ-Интел» (бренд СТРИМ).

С 2006 по 2008 год возглавлял направления по развитию продуктов и сервисов в компаниях Netville, Центел (бренд QWERTY) и Контент Хаус.

С 2008 по 2010 год Алексей Назаров занимал должность директора по развитию бизнеса телекоммуникационного крыла концерна «Энерго», где развивал ШПД и IPTV на территории Украины.

В конце 2010 г. пришел в компанию «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд WIFIRE), дочернюю структуру «Мегафона», где руководил направлением по развитию дополнительных услуг и сервисов, а с января 2014 г. возглавил дирекцию по развитию бизнеса на массовом рынке.

В 2016 г. перешел в «Транстелеком» на должность советника президента. В июне 2017 года назначен вице-президентом по работе с массовым сегментом.