Техносерв Cloud прошел аттестацию по требованиям ФСТЭК для работы с государственными ИС

«Техносерв» объявила о получении аттестата соответствия выделенного сегмента облачной платформы Техносерв Cloud требованиям защиты информации, установленным ФСТЭК России. Как рассказали CNews в компании, аттестат подтверждает безопасность использования сервиса «Виртуальный дата-центр под 152-ФЗ» Техносерв Cloud для размещения информационных систем государственных и коммерческих организаций, предъявляющих жесткие требования в части защиты информации.

Изолированный сегмент Техносерв Cloud реализован на основе продуктов компании VMware. На базе данного сегмента «Техносерв» предоставляет IaaS-услугу ИТ-инфраструктуры как сервиса (виртуального дата-центра), ориентированную на размещение следующих информационных систем: государственных информационных систем (ГИС) до 1-го класса защищенности включительно и информационных систем персональных данных (ИСПДн) с уровнем защищенности персональных данных до 1-го уровня защищенности включительно.

Документ, полученный по результатам аттестационных испытаний, подтверждает, что система обеспечения информационной безопасности изолированного сегмента Техносерв Cloud выполняет требования следующих документов: Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Сервис «Виртуального дата-центра под 152-ФЗ» позволяет оптимизировать финансовые и временные затраты организации, сократив издержки на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры, построение и поддержку внутренней системы защиты информации.

Аттестация информационной системы компании включает в себя как аттестацию самой информационной системы, так и платформы (ИТ-инфраструктуры) для ее размещения. При этом процедура аттестации представляет собой сложный, длительный и очень ресурсоемкий процесс. Эксперты «Техносерв» обеспечивают комплексное техническое сопровождение заказчика для аттестации непосредственно клиентских информационных систем, размещаемых в сегменте Техносерв Cloud, включая консалтинг и разработку комплекта организационно-распорядительных документов по информационной безопасности. Наличие аттестата на сегмент Техносерв Cloud исключает этап аттестации ИТ-инфраструктуры заказчика, тем самым до 50% снижает объем требуемых временных трудозатрат, значительно снижает размер инвестиций и существенно облегчает процесс аттестации информационных систем.

«Далеко не все провайдеры облачных сервисов предусматривают как аттестацию платформы виртуализации, систем хранения данных, гипервизоров, систем управления, так и предоставление сервисов безопасности, соответствующих требованиям госрегуляторов, — отметил Никита Дергилёв, директор департамента облачных решений Техносерв Cloud. — Наличие у Техносерв Cloud аттестата на соответствие требованиям защиты информации означает, что российские заказчики, включая тех, кто специализируется на обработке персональных данных, теперь смогут воспользоваться преимуществами виртуального дата-центра нашей облачной платформы. Это заказчики, являющиеся операторами государственных информационных систем, систем персональных данных с высоким уровнем защищенности, например, медицинские и страховые компании, а также все организации, для которых важно наличие сертифицированных средств защиты информации и возможность аттестации их систем в облаке».