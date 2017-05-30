Atos представила серверы Bull на региональном форуме по ИТ и информационной безопасности

Atos приняла участие в 11 всероссийской конференции IT&Security Forum, прошедшей в Казани 25-26 мая, представив на стенде решения на базе серверов bullion и Escala собственного серверного бренда Bull. Крупнейшее мероприятие в сфере ИТ и информационной безопасности традиционно привлекло пристальное внимание экспертов отрасли, представителей крупного бизнеса и власти.

Главной задачей современного бизнеса становится цифровое преобразование, направленное на разработку эффективных бизнес-моделей. Основной целью изменений в IT-структуре любой компании является поиск возможностей для роста доходов, сокращения расходов и усиления безопасности, особенно в критически важных отраслях. Значительную роль в этом играет современная отказоустойчивая инфраструктура.

Участники форума озвучивали свои опасения, с которыми они сталкиваются при внедрении и миграции бизнес-критичных приложений и баз данных на x86-архитектуру. В ответ представители Bull демонстрировали на стенде, как сервер Bull bullion может снять эти опасения за счёт своей исключительной отказоустойчивости уровня мейнфреймов.

Роман Гоц, директор по развитию бизнеса Atos Россия, представил сервер bullion как основу для цифровой трансформации предприятий Татарстана и других регионов России. «Нам важно продемонстрировать серверы Bull крупному бизнесу не только в столице, но и в регионах, – сказал Роман Гоц, подчеркнув важность участия в форуме. – Да, мы понимаем, что Bull для многих открытие, но открытие приятное, позволяющее сокращать издержки совокупной стоимости внедрения и сопровождения новых проектов. Благодаря IT&Security форуму и организаторам, компании ICL, уже в ближайший год несколько заказчиков сделают уверенный шаг в эру цифровизации с помощью bullion».

«Несомненное преимущество серверов bullion – это плавная масштабируемость от 2 до 16 ЦПУ с шагом 2 процессора в рамках одного узла и лучшая производительность (речь о рекорде SpecInt). Эти факторы важны заказчикам при консолидации и виртуализации своей инфраструктуры, при внедрении базы данных SAP HANA и проектов Big Data с постоянно растущими потребностями обработки данных или миграции базы данных Oracle на x86 платформу», – отметил Роман Гоц.

На стенде был продемонстрирован кейс крупнейшего в мире внедрения SAP HANA, осуществленного Atos для компании Siemens AG на базе серверов Bull bullion, обеспечивших промышленному гиганту переход в эру цифровизации.