Commvault отметила рост клиентской базы по итогам 2017 финансового года

Commvault объявила о завершении 2017 финансового года с ростом клиентской базы. Увеличение числа заказчиков обеспечили успех Commvault Data Platform и повышение спроса на единое управление данными как основы стратегии цифровой трансформации бизнеса.

Список заказчиков Commvault, расширивших свои инвестиции в портфолио решений и/или сервисов Commvault для управления данными в четвертом квартале 2017 финансового года (Q4 FY 2017) включает CSPQ, Great-West Life & Annuity Insurance Company, BriteSky, StorageASP Inc, Aspirus, Roseburg Forest Products Co., Willis Towers Watson и Houston Methodist в Америке, Randstad Global IT Solutions, KPN, Dogus Teknoloji, Transports Metropolitans de Barcelona, UAB Euroapotheca, Papierfabrik August Koehler, IT Assist, Schuberg Philis, SAIB и банк «Российский Капитал» в регионе EMEA,

Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB), университет Мельбурна и Union Life, Co. Ltd в регионе APAC.

«Несмотря на серию изменений в нашей организационной структуре и бизнесе мы по-прежнему используем решения Commvault, из-а гарантии надёжности и постоянной защиты наших корпоративных приложений, - сказал Шон Дадли (Shaun Dudley), директор направления Global Platforms & Data Management Services компании Willis Towers Watson. – Мы рассчитываем на продолжение успешного сотрудничества с Commvault и в будущем».

«Мы очень рады, что наша компания завершила 2017 финансовый года на высокой ноте с ростом клиентской базы и успешно помогает заказчикам реализовать на практике цифровую трансформацию их бизнеса на основе современной всеобъемлющей архитектуры управления данными Commvault, - отметил Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Рост клиентской базы создает хороший задел нового финансового года и проведения очередной конференции для заказчиков, на которой главными темами станут оптимизация стратегии цифровой трансформации и выполнение требований законодательства с помощью всеобъемлющего управления данными».

Объявление результатов финансового года было сделано вскоре после анонса двух успешных внедрений Commvault. Один из крупнейших европейских конгломератов по добыче, переработке и продажам природного газа Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) внедрил Commvault Data Platform для упрощения выполнения требований правил Евросоюза по защите персональных данных Global Data Protection Regulation (GDPR), улучшения эффективности затрат и доступа к данным, а также уменьшения рисков бизнеса. Больница Montgomery County Memorial Hospital (MCMH) в Ред-Оук (Айова) теперь использует Commvault Data Platform для упрощения управления данными и сохранения данных клинических анализов, медицинских карт пациентов и операционных данных.

Рост глобальной клиентской базы Commvault в Q4 FY 2017 свидетельствует об успешном развитии бизнеса компании в преддверии следующей ежегодной конференции для заказчиков Commvault GO 2017, которая пройдет 6 - 8 ноября 2017 года в Вашингтоне (округ Колумбия). Развивая успех предыдущей конференции в октябре 2016 года, которая поставила рекорд по числу участников, это мероприятие объединит ведущих экспертов, заказчиков, партнеров и руководителей Commvault в дискуссиях о тенденциях рынка и технологических инновациях защиты и использования данных для ускорения цифровой трансформации бизнеса, оптимизации стратегии внедрения облачных технологий и выполнения уже сегодня правил защиты персональных данных GDPR.