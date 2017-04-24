OCS Distribution стала официальным дистрибьютором QTECH

Компания QTECH, российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования для операторов связи и корпоративных клиентов, заключила партнерское соглашение с дистрибьютором российского рынка — компанией OCS Distribution. Об этом CNews сообщили в QTECH.

OCS Distribution работает на российском рынке вольюмной и проектной дистрибуции более 20 лет, сконцентрировав свои интересы в сфере информационных технологий. Продуктовый портфель OCS включает свыше 270 линеек оборудования отечественных и зарубежных производителей: компьютерную технику, телекоммуникационное, периферийное и сетевое оборудование, бытовую технику, СХД, инфраструктурное ПО, а также компоненты, расходные материалы, аксессуары.



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OCS Distribution имеет широкую собственную региональную сеть в 27 городах России. Количество партнеров OCS — более 8,5 тыс. компаний: от крупнейших компаний-реселлеров до локальных розничных продавцов.



OCS Distribution представит полный ассортимент продукции QTECH

Согласно условиям подписанного соглашения, OCS Distribution в своей дистрибьюторской сети представит полный ассортимент продукции QTECH, предназначенной для построения сетевых инфраструктур, включая: коммутаторы доступа и агрегации, индустриальные коммутаторы, TDM, DWDM-оборудование, PDH/SDH, оборудование VoIP, PON, абонентские и Wi-Fi-устройства, оптические модули, системы «умный» дом и оборудование для интернета вещей (IоT). Оборудование QTECH уже доступно для заказа и отгрузки в сети OCS Distribution. Продвижение продукции марки QTECH будет осуществляться во всех городах региональной сети OCS Distribution с поддержкой различных маркетинговых программ дистрибьютора.



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Высокотехнологичная продукция и передовые решения от отечественного вендора QTECH способны полноценно заменить оборудование зарубежных производителей, что стало крайне актуальным в условиях текущей программы импортозамещения на российском ИТ-рынке. Подписанное соглашение с дистрибьютором позволит компании QTECH значительно расширить рынки сбыта, увеличить объем продаж и укрепить позиционирование в качестве отечественного разработчика и производителя телекоммуникационного оборудования.