Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом»

Компания «Иридиум» (iRidium), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», запустила приложение для систем автоматизации и устройств интернета вещей iRidium lite. Продукт предназначен для объединения разнородных управляемых устройств в единую автоматизированную систему с централизованным управлением. Приложение работает как часть экосистемы, состоящей из API, SDK для разработки программных модулей подключения устройств, облачного «магазина модулей» со встроенной системой монетизации, приложения контроллера автоматизации и приложения настройки/визуализации, сообщили CNews в фонде «Сколково».

Среди растущего многообразия приложений для «умного дома» (Connected Home) продукт отличает новый подход к реализации совместимости с устройствами различных протоколов. Он реализован в виде маркетплейса iRidium store, отрытого для сторонних разработчиков. При этом модули в основном работают в режиме Scan & Go, предполагающем, что устройства автоматически подключаются, и управление сразу работает, пояснили в «Иридиум».

Список совместимости продукта быстро растёт, уже сейчас поддерживаются распространенные пользовательские протоколы интернета вещей, такие как Samsung Smarthome, Nest, Philips Hue, Netatmo, Apple TV, наряду с профессиональными протоколами и шинами — KNX, Crestron, Modbus, MQTT, HDL и другими. В планах — обеспечение поддержки Homekit, Amazon Echo, Redmond, Ivideon.

«Количество протоколов управления постоянно увеличивается, создавая хаос на рынке Connected Home. Это главная проблема, сдерживающая массовую адаптацию систем управления домом и зданием. Не смотря на это, аналитики считают, что Connected Home предстоит стать крупнейшим в мире рынком уже в 2019-2020 году, — отметил Сергей Королёв, генеральный директор компании «Иридиум». — Мы много лет работаем на профессиональном рынке автоматизации и хорошо знаем проблемы внедрения такого рода систем. Продукт iRidium pro уже получил признание, в прошлом году лицензии интеграторы приобрели для тысяч проектов в 72 странах мира. Нашей давней мечтой было создать продукт, который помог бы кардинальным образом упростить самую трудоёмкую часть интеграции — объединение несовместимых устройств, использующих различные протоколы и стандарты взаимодействия. iRidium lite, вероятно, один из первых на рынке продуктов, которые позволят решать эту проблему даже не подготовленным инсталляторам».

«Упрощая процесс объединения разнородных устройств интернета вещей, iRidium lite расширяет круг инсталляторов систем управления домом и зданием, которые могут предоставить качественную услугу Connected Home и делают технологии “умного дома” ближе к клиенту», — добавил со своей стороны Евгений Селиванов, руководитель направления «Промышленные технологии. Индустриальный интернет вещей» ИТ-кластера фонда «Сколково».