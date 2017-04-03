Электронные ключи и смарт-карты JaCarta совместимы с платформой документооборота Tessa

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Синтеллект», разработчик программного обеспечения и эксперт в области автоматизации документооборота и бизнес-процессов предприятий, объявили об успешном завершении тестирования корректности работы электронных ключей линейки JaCarta с платформой управления документами и бизнес-процессами Tessa.

Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», Tessa — универсальная и гибкая платформа с современным интерфейсом для создания высокопроизводительных решений по автоматизации документооборота и бизнес-процессов компаний в различных сферах бизнеса. СЭД нового поколения.

Согласно подписанным сертификатам совместимости, по сценарию аутентификации платформа Tessa совместима со следующими моделями электронных ключей и смарт-карт линейки JaCarta: USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, JaCarta PKI/BIO и JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. В качестве дополнительного ПО при тестировании использовался ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.9.0.1531 и выше. Смарт-карты тестировались с использованием USB-карт-ридеров линейки ASEDrive. Подтверждена корректность работы вышеуказанных моделей с Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10.

Дополнительное тестирование проводилось для сценария электронной подписи. Согласно подписанным сертификатам совместимости, по сценарию электронной подписи платформа Tessa совместима со следующими моделями электронных ключей и смарт-карт линейки JaCarta: USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, JaCarta PKI/BIO, JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. В качестве дополнительного ПО при тестировании применялись ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.9.0.1531 и выше, СКЗИ VIPNet CSP 4.2, а также «СКЗИ КриптоПро CSP» 4.0. Смарт-карты тестировались с использованием USB-карт-ридеров линейки ASEDrive. Подтверждена корректность работы вышеуказанных моделей с Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10.