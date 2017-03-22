Adobe и Microsoft представили совместные решения для трансформации клиентского опыта

Adobe и Microsoft сообщили о доступности первых совместных решений, которые помогут предприятиям трансформировать опыт клиентов. Сотрудничестве компаний было объявлено в сентябре 2016. Решения, построенные на основе Adobe Experience Cloud, Microsoft Azure, Dynamics 365 и Power BI, преобразуют опыт кросс-канального взаимодействия и возможности управления кампаниями по продвижению брендов. Дополнительно Adobe и Microsoft анонсировали сотрудничество в области создания индустриального стандарта, определяющего и унифицирующего язык данных, поступающих по каналам маркетинга, продаж и клиентского сервиса. Стандарт позволит обеспечить опыт цифрового взаимодействия с клиентом в глобальном масштабе.

«Сегодня люди имеют очень строгие критерии взаимодействия с брендом. Предприятия должны предоставить клиентам уникальный опыт в глобальном масштабе, в противном случае есть риск, что они уйдут к конкурентам, - сказал Абхай Параснис, исполнительный вице-президент и технический директор Adobe. – Собранные вместе умные решения Adobe и Microsoft для продаж, маркетинга и построения отношений с клиентами позволит брендам лучше понимать заказчиков и вовлекать их во взаимодействие на всех этапах».

«Мы верим, что объединение возможностей наших технологий позволит организациям использовать собственные данные по-новому, выявляя важнейшие для бизнеса закономерности и ценную оперативную информацию, - отметил Скотт Гатри, исполнительный вице-президент Microsoft. - Вместе мы обеспечиваем клиентам захватывающий и персонализированный опыт, который повысит лояльность к бренду и ускорит рост бизнеса».

С помощью интегрированных решений, анонсированных сегодня, компании смогут улучшить взаимодействие продаж и маркетинга, а также создать захватывающий персонализированный и единый опыт для своих клиентов.

Были представлены следующие решения:

Интеграция Adobe Campaign и Microsoft Dynamics 365 позволит бизнесу аккумулировать аналитическую информацию, поступающую по различным каналам, для создания единого образа клиента, чтобы обеспечить его персонализированный опыт на всех этапах маркетингового взаимодействия.

Adobe Analytics и Microsoft Power BI увеличат возможности аналитической оценки. Теперь можно визуализировать поведенческие данные с помощью Power BI, чтобы наглядно представлять результаты влияния кампаний на все сегменты, понимать, какие точки контакта с клиентами наиболее эффективны, а также добиваться высоких результатов в режиме реального времени.

Adobe Experience Manager Sites Managed Service в облаке Microsoft Azure. Благодаря этому клиент, независимо от своего местонахождения, сможет быстрее и эффективнее взаимодействовать с компанией по веб-каналам и получать более персонализированный опыт. Сделать веб-контент адаптивным к любому экрану и управлять им централизованно компании смогут с помощью Adobe Experience Manager, который также позволит снизить затраты.

Основываясь на опыте компаний в анализе и обработке данных и машинном обучении, Adobe и Microsoft вместе работают над созданием семантической модели данных, позволяющей лучше понимать клиентов и иметь возможность вовлекать их во взаимодействие в реальном времени. Эта модель призвана унифицировать способы структурирования информации и значительно ускорит процесс получения новых знаний из массивов данных.

Этот новый подход разрабатывается также в сотрудничестве и с другими лидерами индустрии: AppDynamics, Acxiom, Dun & Bradstreet, Qualtrics, Zendesk, [24]7, и MasterCard помогают Adobe и Microsoft в создании новой модели данных и намерены разрабатывать свои приложения на базе унифицированного языка.

Благодаря наличию комплексной интеграции на уровне платформы, клиенты смогут гораздо легче персонализировать свои приложения, аккумулируя поведенческие данные из веб- и мобильных каналов, и получая аналитические сведения одновременно от сервисов Adobe и Microsoft, а также любой другой платформы, поддерживающей эту модель данных. Ожидается, что обе компании поделятся статусом по развитию проекта на конференции Microsoft Build 2017, которая пройдет 10-12 мая.