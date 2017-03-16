CTI модернизировала АВКС для «Ростелекома» в Сибири

CTI объявила о завершении проекта по модернизации существующей системы аудиовидеоконференцсвязи (АВКС) для макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома». Как рассказали CNews в компании, инфраструктура внедрена в конференц-залах, переговорных комнатах и кабинетах компании-оператора в Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Омске, Томске, Улан-Удэ.

Потребность в модернизации системы АВКС «Ростелекома» была вызвана ростом объемов бизнеса и увеличением количества бизнес-коммуникаций между подразделениями оператора. Устаревшее оборудование не справлялось с новым объемом задач. Среди основных минусов руководство оператора выделяло некачественное изображение с низким разрешением, отсутствие возможности записи и трансляции выступлений в сеть интернет.

В качестве партнера по установке и внедрению новой системы для «Ростелекома» была выбрана компания CTI. Специалисты компании, проведя тщательное исследование потребностей оператора и возможностей существующей инфраструктуры, предложили проект построения современной АВКС на базе решений Avaya, обеспечивающих широчайший функционал и сбалансированное отношение цены и качества. Было выполнено комплексное проектирование системы, монтаж и пуско-наладочные работы.

Поставленные компанией CTI решения обеспечили возможность записи совещаний и трансляции выступлений специалистов «Ростелекома» в интернет. Благодаря внедрению программно-аппаратного комплекса качество изображения было улучшено до Full HD. Стыковка с существующей микрофонной системой, использующей функционал шумоподавления кодека, оказалась достаточной в текущей ситуации и позволила сэкономить бюджет заказчика. Организована возможность подключения в совещание сотрудников с использованием софтового клиента с рабочего места без дополнительного кодека.

«Ростелеком» является для нас важнейшим заказчиком. Мы очень рады, что нам доверили реализацию проекта, в результате которого было внедрено современное технологичное решение», – сказал Станислав Титов, директор филиала CTI в г. Новосибирск.