Harman и VMware представили совместные IoT-решения для бизнеса

Компания Harman, производитель технологий подключения для автотранспорта, потребительского и корпоративного рынков, и VMware, игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявили о сотрудничестве в сфере доставки простых и специализированных решений интернета вещей (IoT) для корпоративных заказчиков промышленного сектора, ритейла, сектора управления строительством, автотранспорта и энергосберегающих технологий. Как сообщили CNews в VMware, благодаря интеграции портфолио программных обновлений типа over-the-air (OTA), датчиков, шлюзов и аналитических сервисов Harman с IoT-решением VMware это партнерство поможет внедрять и защищать IoT-инфраструктуру в масштабах предприятия, обеспечивать ее мониторинг и управление, чтобы модернизировать опыт использования отраслевого интернета вещей.

Ожидается, что партнерство между Harman и VMware поможет провайдерам телекоммуникационных услуг создавать новые предложения и расширить каналы прибыли, что, в свою очередь, улучшит опыт взаимодействия пользователя с интернетом вещей и позволит предоставлять инновационные сервисы. В целом OTA-решения для обновления от Harman в сочетании с платформой vCloud NFV и решением для сквозного управления работой IoT от VMware предлагают полностью эластичную и оптимизированную сетевую инфраструктуру, которая позволит операторам выводить свои сервисы на новые рынки по мере перевода сетевых инфраструктур на 5G, рассказали в компании. Это совместное решение позволит операторам связи создавать и запускать инновационные сервисы (приоритетные соединения, экстренные вызовы, коммуникации, видеоконференции, информационно-развлекательные системы высокой четкости) через полностью виртуализованную мобильную базовую сеть, используя упрощенное операционное управление, контроль за соблюдением политик и самообслуживание.

«Все отрасли наращивают усилия для внедрения IoT, и наше предложение позволит компаниям из всех вертикалей оценить преимущества простых решений, которые выведут их сервисы на более продвинутый инновационный уровень, — заявил Санджей Дхаван (Sanjay Dhawan), президент Harman Connected Services. — Взаимодополняющее IoT-предложение от Harman и VMware изменит ситуацию для нетрадиционных технологических компаний, предоставив им новые возможности роста».

Как отмечается, помимо поддержки новых телекоммуникационных сервисов и машиностроения, IoT-предложение Harman и VMware поможет следующим вертикальным рынкам быстрее решить свои задачи по инновациям: розничная торговля (ритейл) — понимание поведения покупателя в торговой точке, определение эффективности витрин магазина, улучшение навигации по помещению, монетизация «горячих зон» с помощью индивидуальных купонов и оптимизация инвентаризации; промышленность — автоматизация работы фабрик и управления ими, в том числе профилактическое техобслуживание на основе данных вибродатчиков; «умные» здания — оптимизация энергопотребления, использования пространства и занятости конференц-залов с более высокой рентабельностью инвестиций в недвижимость и комфортом для арендаторов; машиностроение — упрощение обновлений и мониторинга за конечными точками движения автотранспорта с помощью OTA-решения от Harman и платформы управления IoT от VMware.

«Поскольку компании стремятся использовать IoT для своего бизнеса и продуктов, управление и безопасность, обеспечиваемые ИТ, необходимы, чтобы IoT-технология выросла до корпоративного класса и масштаба, — считает Мими Спайер (Mimi Spier), вице-президент и руководитель по развитию бизнеса, GTM-стратегии и маркетингу для IoT в компании VMware. — Благодаря сотрудничеству с Harman мы сокращаем разрыв между операционными технологиями (ОТ) и информационными технологиями (ИТ), помогая компаниям во многих отраслях максимально реализовывать потенциал IoT путем бесшовной интеграции с их ИТ-инфраструктурой».