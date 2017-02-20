Eset: в 2016 году число Android-вымогателей выросло на 50%

Вирусная лаборатория Eset подготовила отчет об актуальных угрозах для смартфонов и планшетов на Android. Тренд 2017 года – распространение программ-вымогателей для этой платформы.

По данным статистики облачной системы Eset LiveGrid, в 2016 г. число вымогателей, ориентированных на Android-устройства, увеличилось на 50% в сравнении с 2015 годом. Наибольший всплеск отмечен в первой половине года.

По оценке Eset, среди вредоносных программ данного типа преобладают «полицейские» вымогатели. Они блокируют экран устройства; требование выкупа имитирует официальное сообщение о блокировке за просмотр порноконтента, распространение нелицензионного ПО и другие подобные «нарушения».

Помимо этого, киберпреступники совершенствуют шифрование и дорабатывают методы маскировки вредоносного функционала вымогателей.

Операторы Android-вымогателей переключают внимание с Восточной Европы на США. Кроме того, в 2016 году программы этого типа были активны и в Азии. В частности, в последние 12 месяцев число обнаружений мобильного вымогателя Jisut с требованием выкупа на китайском языке выросло вдвое.

Eset рекомендует Android-пользователям загружать мобильные приложения только с официальных площадок, предварительно изучая отзывы, и защитить смартфоны и планшеты современным антивирусным ПО.

Новые исследования киберугроз для платформы Android будут представлены на стенде Eset в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне 27 февраля – 2 марта 2017 г.