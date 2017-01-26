МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей

МТС сообщила итоги программы строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Алтайском крае в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, оператор улучшил качество связи и увеличил среднюю скорость мобильного интернета в 40 населенных пунктах, где проживает 46 процентов населения края. Сумма инвестиций в инфраструктуру сотовой связи МТС в Алтайском крае в 2016 г. составила более 250 млн руб.

МТС улучшила качество связи в городах Барнаул, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск, Алейске, ЗАТО Сибирский, а также в населенных пунктах Боровское, Урюпино, Кашино (Алейский район), Алтайское и Нижнекаменка (Алтайский район), райцентр Баево, Малышев Лог (Волчихинский район), Хмелёвка (Заринский район), Бастан (Михайловский район), Фирсово, Лесной, Березовка (Первомайский район), Налобиха (Косихинский район), Гальбштадт (Немецкий район), райцентр Родино, Хлебороб и Озимая (Поспелихинский район), Зеленая Дубрава (Рубцовский район), Красный Яр, Сетовка, Урожайное, Шульгин Лог (Советский район), Ануйское, Кирпичный, Новотырышкино, Точильное (Смоленский районо), Кашкарагаиха (Тальменский район), Буланиха (Зональный район) и Беловский (Троицкий район).

Новые базовые станции «третьего поколения» появились в Барнауле, Заринске, Бийске, Зональном, Тальменке и на Бирюзовой Катуни, что позволило улучшить качество существующего покрытия сети. Также МТС увеличила скорость в сети 4G в селе Новые Зори, райцентрах Алтайское, Славгород и Кулунда.

В результате обновления радиорелейных линий связи в 30 районах Алтайского края, выросла скорость мобильного интернета и увеличена стабильность работы базовых станций оператора, в том числе в таких популярных туристических местах, как курорт Белокуриха, села Ая и Яровое.

«Задача модернизации сети, которую мы сейчас проводим, – обеспечить премиальное качество связи для абонентов МТС Алтайского края. С начала года голосовой трафик абонентов МТС в регионе увеличился на 10%, интернет-трафик вырос в 1,5 раза. Параллельно с обновлением оборудования мы продолжаем развитие сети 3G и 4G в регионе, в том числе в отдаленных районах, что позволяет улучшить качество жизни населения края, в том числе жителей населенных пунктов, удаленных от районных центров», - отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.