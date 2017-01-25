МТС предоставит услуги связи здравницам и университетам Оренбуржья

МТС сообщил о победе в открытых тендерах на предоставление услуг фиксированной и мобильной связи для государственных бюджетных организаций Оренбургской области. Как рассказали CNews в компании, по итогам торгов голосовой связью, мобильным и фиксированным интернетом МТС будут пользоваться сотрудники образовательных, медицинских и правоохранительных учреждений Оренбуржья. Общая сумма контрактов, заключенных компанией с оренбургским госсектором, составила свыше 800 тыс. руб.

В 2017 г. МТС обеспечит фиксированной связью Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации, а также Оренбургскую областную клиническую станцию переливания крови, Бугурусланскую районную больницу, Бугурусланский противотуберкулезный диспансер и филиал Оренбургского областного клинического наркологического диспансера. В рамках заключенных контрактов в течение 2017 г. объекты здравоохранения в регионе будут обеспечены широкополосным доступом в интернет на скорости от 20 Мбит/с от МТС.

Помимо ряда медучреждений Оренбуржья, МТС обеспечит полным пакетом услуг связи Оренбургский государственный университет – крупнейший ВУЗ региона. В перечень предоставляемых услуг входит голосовая связь и мобильный интернет для сотрудников университета, обеспечение ВУЗа фиксированной местной, междугородней и международной телефонией, доступ в интернет по выделенным оптико-волоконным каналам и выделение собственной точки доступа.

Кроме этого, МТС также стала поставщиком услуг фиксированной связи на 2017 г. для Управления ФСБ России по Оренбургской области, специальной коррекционной школы-интерната г. Бугуруслана, ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии и Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. В ходе конкурсов МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг при высоком уровне обслуживания, индивидуальном подходе и наборе дополнительных сервисов.

«МТС является лидером на российском корпоративном рынке благодаря широкой зоне покрытия, премиальному качеству связи и возможности подобрать «конструктор» услуг под запрос конкретной организации или бизнеса. Для оренбургских компаний мы являемся поставщиком услуг мобильной и фиксированной связи, обеспечивая комплексный подход и при необходимости расширяя базовый пакет за счет дополнительных услуг, помогающих эффективно решать бизнес-задачи. Два года подряд МТС в Оренбуржье получала награду «Лидер качества», и судя по тому, что именно наши услуги выбирают медики и сотрудники правоохранительных органов, которым важно быть на связи каждую минуту – эта награда более чем заслуженна» - сказал директор МТС в Оренбургской области Егор Фисюк.

МТС обеспечивает услугами мобильной и фиксированной связи свыше 5000 предприятий и организаций Оренбургской области, четверть из которых – крупные промышленные предприятия региона. Среди корпоративных клиентов МТС ─ «Газпром межрегионгаз Оренбург», «Оренбургнефть», Оренбургские городские электрические сети» филиала «МРСК Волги» ─ «Оренбургэнерго», «СИБИНТЕК» и многие другие.