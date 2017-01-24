«Связной» начнет продажи персональной электроники Samsung до конца января

«Связной» объявил о возобновлении сотрудничества с Samsung и начале продаж техники бренда. Как рассказали CNews в компании, посетители салонов и интернет-магазина ритейлера смогут приобрести всю современную линейку персональной электроники Samsung, которая доступна в России.

«Связной» предложит покупателям смартфоны, в том числе флагманы Galaxy S7 и S7 edge, планшетные компьютеры, smart-часы, VR-очки бренда и аксессуары. Продажи в интернет-магазине svyaznoy.ru и в розничной сети компании стартуют до конца января 2017 г. Устройства бренда станут доступны для жителей 950 городов присутствия «Связного».

Появление гаджетов Samsung позволит ритейлеру расширить ассортимент в самых популярных у покупателей товарных категориях и привлечь в магазины новую аудиторию. В компании рассчитывают дополнительно нарастить выручку только за счет появления устройств Samsung минимум на 10% в сегменте смартфонов и планшетных компьютеров, а также увеличить долю на рынке персональной электроники и в его отдельных сегментах по итогам 2017 года. Сокращать ассортимент уже доступных в салонах и интернет-магазине брендов смартфонов, планшетных компьютеров и носимой электроники компания не будет.

Покупатели смогут приобрести гаджеты Samsung в салонах «Связного», на svyaznoy.ru, через мобильное приложение, электронные каталоги, call-центр или зарезервировать товар в удобном для них магазине. Получить заказ можно в салонах и интернет-центрах, а также заказать курьерскую доставку.

При покупке смартфонов, планшетных компьютеров и smart-часов Samsung в «Связном» клиенты смогут воспользоваться кредитными предложениями от банков, выбрать подходящий тариф из предложений нескольких операторов связи, получить консультации о возможностях техники Samsung от сотрудников компании, а также помощь в настройке устройств, застраховать гаджет, в том числе от негарантийных случаев.

«Появление техники Samsung в «Связном» вызвано желанием ритейлера предложить покупателям максимальную свободу выбора, будь то устройство или услуга, - отметил генеральный директор «Связного» Евгений Давыдович. – Гаджеты бренда будут востребованы среди наших клиентов, что позволит компании укрепиться на лидирующих позициях в сегменте персональной электроники. Мы также ожидаем, что возвращение Samsung в «Связной» станет одним из важных драйверов развития всего рынка мобильных устройств в России в 2017 году».

По оценкам «Связного», смартфоны Samsung являются самыми популярными у российских покупателей – каждый 5 покупатель умного телефона в нашей стране выбирает устройство этого бренда. Smart-часы бренда и планшеты Samsung также востребованы у российских покупателей и входят в число лидеров по продажам как в штуках, так и в рублях.