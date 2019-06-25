Цифровое правительство

Цифровое правительство (ЦП) – это следующий этап после электронного правительства (e-government), концепция которого реализуется в настоящее время в России и подразумевает прежде всего удобную систему государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса, высокую автоматизацию взаимодействий с государством, единые порталы доступа к нужной информации, высокую скорость регистрационных действий и предоставления необходимых документов физическим и юридическим лицам. Информационные технологии меняются очень быстро, и появление и достаточно широкое внедрение облачных технологий, больших данных, мобильных и социальных коммуникаций, интернета вещей, а также повышение требований к безопасности данных обусловило необходимость корректировки долгосрочных глобальных проектов, поэтому мировое сообщество, а сейчас и руководство России рассматривают переход к концепции «цифрового правительства». При этом ставятся задачи повышения цифровой грамотности населения, обеспечения эффективного полезного использования данных для успешного развития цифровой экономики (ЦЭ).

Цифровое правительство, по мнению экспертов, принципиально отличается от того, что принято понимать под правительством электронным, его суть, так же как и суть ЦЭ вообще – это не услуги, не гаджеты, не интерфейсы, не каналы связи, не техника как таковая, а данные, их сбор, интеграция, перекрестная обработка, анализ и извлечение из них полезной информации и знаний.

Компания Gartner определяет «цифровое правительство» как правительство, создаваемое и действующее так, чтобы при оптимизации, трансформации и формировании государственных услуг, при принятии важных решений государственного или муниципального уровня использовались преимущества цифровых данных, позволяющих лучше ориентироваться в потоке событий окружающего мира, делать этот мир более понятным, более прозрачным и предсказуемым.

Любое правительство, будь то электронное, цифровое или реальное, в современных условиях должно решать задачи взаимодействия с бизнесом, бизнес-компаниями и предприятиями (G2B, government-to-business); с гражданами, населением (G2С, government-to-citizen), предоставляя им доступ к открытым данным (open data); с государственными органами и служащими (G2G, government-to-government).

Почему это важно для бизнеса?

Поскольку государственные органы в цифровом правительстве (ЦП) будут обладать полной информацией о доходах и тратах компаний, полностью отпадет необходимость в оформлении налоговых деклараций – налоги будут рассчитываться и оформляться автоматически, при этом компании и граждане будут получать электронные уведомления для проверки правильности налоговых вычетов. ЦП, обладая предиктивной аналитикой, при взаимодействии с бизнесом должно превратиться из бюрократического контролирующего органа по большей мере в консультирующий орган.