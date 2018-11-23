Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты

Рынок ECM-систем и СЭД ждет серьезных перемен. Ожидания обусловлены трендом на цифровизацию промышленности и все ускоряющимся развитием технологий. Это вынуждает разработчиков систем электронного документооборота осваивать новые направления, которые скоро могут стать ключевыми. О том, какие новые проекты и решения реализует один из ведущих российских разработчиков ECM-решений ЭОС, рассказывает генеральный директор компании Андрей Козлов.

CNews: Какие направления ЭОС сейчас считает перспективными?

Андрей Козлов: Мы сейчас разрабатываем сразу три новых направления, которые в будущем могут оказать влияние на рынок СЭД. Первый проект связан с цифровой трансформацией госорганов. В рамках программы «Цифровая экономика» Министерство цифрового развития совместно с Генпрокураторой и двумя компаниями – «Восход» и Ростелеком – выполняет большой проект по цифровизации органов прокуратуры. У данного проекта много составляющих, и один из прикладных сервисов в рамках этого проекта – документооборот, который будет реализован полностью на веб-интерфейсе. Именно за эту часть проекта отвечает ЭОС. Решение называется соответственно – «Надзор-web».

Данный проект можно называть революционным для госорганов и это не преувеличение. В прокуратуре будет создана единая база данных, и уголовные дела, и надзорное производство, и ряд других документов будут существовать исключительно в одной электронной версии без перерегистрации в подведомственных организациях. Фактически мы видим создание первого цифрового ведомства в рамках реализации программы «Цифровая экономика».

CNews: Изменения будут заметны только внутри ведомства, или они коснутся и граждан?

Андрей Козлов: Разумеется, изменения происходят в том числе для того, чтобы взаимодействие граждан с ведомством стало удобнее, проще и быстрее. В приказе генпрокурора указываются два параметра, которые ориентированы именно на потребителей услуг ведомства и благодаря проекту должны измениться.

Во-первых, общий уровень удовлетворенности граждан взаимодействием с органами прокуратуры должен вырасти, причем в ближайшее время. Для оценки удовлетворенности разработана специальная методика.

Во-вторых, приказ предусматривает сокращение срока прохождения документов в органах прокуратуры – вплоть до 10 дней. Правда, это цель на более отдаленную перспективу – к 2025 году. И это очень серьезный показатель. Ведь сейчас с учетом возможности передачи обращения из Генпрокуратуры в нижестоящие подразделения и 30-дневного срока рассмотрения в каждой инстанции ожидание может достигать 90 дней. Такой период ожидания в нашем динамично меняющемся мире – это нонсенс.

Напомню, что прокуратура в последнее время активно работает над повышением удовлетворенности граждан взаимодействием с ведомством. В прошлом году мы реализовали в прокуратуре проект по переводу части обращений граждан через портал госуслуг в электронный вид. Система работает, ею активно пользуются – даже я не так давно протестировал сервис: вопрос удалось решить без личных посещений.

CNews: Какое еще направление видится руководству ЭОС перспективным?

Андрей Козлов: Второе направление связано с архивным хранением электронных документов. Сейчас в связи с ростом объемов использования электронных документов этот вопрос встает все острее. Проект, который мы реализуем вместе с Правительством Ростовской области, ориентирован на хранение не просто электронных документов, а электронных подлинников.

Андрей Козлов: Мы видим перспективы в разработке чат-ботов – решений на основе искусственного интеллекта, которые интегрированы с СЭД и позволяют настроить взаимодействие внутри компании или с внешними участниками процесса

CNews: Но ведь развитие электронных архивов сдерживается пробелами в их регулировании. Как удалось решить эту проблему?

Андрей Козлов: Реализуя этот проект, мы действительно как будто ходим по минному полю, потому что нет никакой нормативной базы. Но именно это и открыло перед нами двери. Дело в том, что согласно отечественному законодательству, региональная нормативная база не должна противоречить федеральной. Но если федеральной базы нет, то и создаваемая нами вместе с ростовскими коллегами нормативная база, регламентирующая работу электронного хранилища подлинников, ничему не противоречит, а следовательно, на данный момент является легитимной.

CNews: На какой стадии сейчас находится реализация данного проекта?

Андрей Козлов: В течение месяца должны быть проведены пусконаладочные работы и запуск в эксплуатацию проекта. Весь проект должен завершиться к концу года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения.

CNews: Третий проект с этими двумя не связан?

Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проектного управления в органах госвласти. Для госорганов чрезвычайно важна именно документационная составляющая – она связана с СЭД и именно поэтому мы беремся с этим работать.

Подчеркну: мы не занимаемся исключительно рисованием диаграмм Гантта – это лишь визуализация процессов, которые в этих документах отражены.

К примеру, если губернатор региона контролирует строительство предприятия, он дает связанные с этим проектом поручения, а значит, есть документ, на основе которого строится весь проект. К нему дальше подтягиваются остальные документы. К тому же в нашей опции есть возможность совместить планы с уже реализованными этапами.

Первую версию решения мы выпускаем в этом году. У нас есть ряд заказчиков, которые заинтересованы в подобном решении: это будет новая опция существующего решения, которая позволит максимально автоматизировать и упростить работу с документами в рамках проекта.

CNews: Опция будет реализована на базе СЭД «Дело»?

Андрей Козлов: Да, «Дело» работает у заказчиков, для которых мы разрабатываем данную опцию, поэтому и реализована она будет именно на данной СЭД. Однако мы уже сейчас видим потенциальный интерес к данному продукту и со стороны бизнеса – у бизнеса и госорганов поддержка документооборота в рамках управления проектами во многом схожа. Поэтому в дальнейшем мы рассмотрим возможность добавления подобной опции и в другие решения.

CNews: Этими тремя направлениями ЭОС ограничится?

Андрей Козлов: Нет, конечно. Мы видим перспективы в разработке чат-ботов – решений на основе искусственного интеллекта, которые интегрированы с СЭД и позволяют настроить взаимодействие внутри компании или с внешними участниками процесса. Также среди перспективных трендов – интеграция с BI-инструментами, средствами биометрической аутентификации и многое другое.

CNews: Бизнес заинтересован во внедрении инновационных возможностей ECM-решений?

Андрей Козлов: Безусловно. К примеру, мы реализовали интересный проект в «Мосэнерго», в рамках которого были внедрены EOS for SharePoint и модуль управления совещаниями. А также много всего другого. И «Мосэнерго» – лишь один из показательных примеров. Об этом проекте подробней расскажем в отдельном интервью.

СЭД на экспорт

CNews: Как сказываются на российских производителях ECM и СЭД изменившаяся экономическая и политическая ситуации и санкции?

Андрей Козлов: Она влияет и позитивно, и негативно. С одной стороны, происходит некоторая зачистка рынка. Она не сиюминутна, но тем не менее ряд корпораций уже всерьез задумываются о смене СЭД на отечественную – для российских производителей это хорошо.

С другой стороны, нельзя забывать, что есть ряд зарубежных систем, которые по некоторым параметрам серьезно опережают отечественные решения. И если замена произойдет, то будет потеря некоторой функциональности. И вот это плохо. Отечественные решения основываются на иных принципах и культуре работы с документами, а следовательно, их развитие идет своим путем. И если конкуренция будет искусственно устранена, мы можем оказаться в некоем идейном вакууме, который приведет к тому, что какие-то перспективные направления российские продукты не будут охватывать и появится отставание от зарубежных СЭД.

CNews: А насколько перспективно распространение отечественных СЭД на экспорт?

Андрей Козлов: Это было бы интересно, но нужно понимать, что рынок в разных странах – даже если брать только ЕврАзЭс – неоднороден. Где-то нам фору дадут по развитию СЭД, а где-то интерес бешеный, но проектов нет. Речь идет прежде всего о ментальном отставании: в некоторых странах зачастую просто не понимают, зачем внедрять электронный документооборот, если есть бумага. В Крыму сразу после присоединения к России мы видели именно такое отношение к электронному документообороту, поэтому и проникновение СЭД там было существенно ниже, чем в других регионах нашей страны. Под влиянием интеграции этот разрыв был устранен.

CNews: Интересен ли в этом отношении рынок Китая?

Андрей Козлов: Безусловно. Мы делаем свои робкие попытки в этом направлении. Однако китайский рынок сложен для освоения, он существенно отличается от российского, там другая парадигма обмена документами – менее вертикально интегрированная, чем в России. Поэтому мы заказали маркетинговое исследование потенциала рынка для изучения возможностей поставок наших решений на территорию КНР. Надо понять, стоит ли игра свеч.



