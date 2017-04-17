Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам

Развитие ИТ в государственном секторе идет по пути интеграции и централизации информационных систем. В их основе все чаще лежат продукты отечественных разработчиков. По-прежнему актуальны вопросы информационной безопасности, тем более, что создаваемые на базе СПО продукты зачастую более уязвимы, чем их проприетарные аналоги. О том, как развивался процесс информатизации государственных ведомств и организаций в прошедшем году и ждет потребителей госсервисов в ближайшем будущем, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2017».

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Государство постепенно переходит к централизации информационных ресурсов на базе облачной модели, ориентированной на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО). СКБ «Контур» предлагает собственное облачное решение по управлению кадрами государственной гражданской службы «Контур.Персонал.Госслужба», рассказала участникам конференции Анастасия Ложникова, менеджер проектов СКБ «Контур». Оно реализовано на базе PostgreSQL, разворачивается на инфраструктуре заказчика и автоматизирует все основные процессы управления кадрами в госорганизациях – ведение внутреннего кадрового портала, проведение обучения, аттестации и комплексной оценки персонала, управление деловыми процессами. Оно также может быть интегрировано с внешними ресурсами, такими как региональные информационные системы, ЕСИА, единая информационная система управления кадровым составом и мн.др.

Еще об одном решении – платформе «Визари» – рассказал Роман Дзвинко, исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика». «Визари» имеет модульную структуру. Модули объединяются в подсистемы, с помощью которых можно автоматизировать любые бизнес-процессы организации – управление кадрами, финансами, проектами, электронный документооборот, корпоративный портал, аналитику и поддержку принятия решений и др. Система устанавливается в дата - центре организации и позволяет создать единое информационное пространство для всех его подразделений. На сегодняшний день модули платформы успешно апробированы в самых требовательных к качеству программного обеспечения учреждениях и ведомствах, таких как Минобороны РФ, МЧС России, «Мосавтодор» и т.д.

По пути централизации идет и развитие порталов государственных услуг. На сегодняшний день РПГУ от Ростелекома используют 62 региона, из них 10 в 2016 г. в рамках пилота перешли на мультирегиональность, 10 подали заявки на переход в 2017 г., а 42 еще не приняли решение. По словам Алексея Фоменко, директора по развитию регионального бизнеса «РТ Лабс», перевод региональных порталов государственных услуг на мультирегиональность приведет к снижению финансовой нагрузки на регион – все значимые изменения на ЕПГУ проводятся централизованно за счет федерального бюджета. Портал удовлетворяет всем требованиям НПА и методическим рекомендациям. Кроме того, регионы получают все преимущества федеральной рекламной компании на сайте gosuslugi.ru вдобавок к региональной программе популяризации. Мультирегиональный подход направлен на создание на базе самых передовых разработок и федеральной инфраструктуры электронного правительства единой платформы оказания услуг.

Цифровые сложности

Для интеграции информационных ресурсов как на уровне ведомства, так и на уровне региона необходимо обеспечить возможность автоматизированной обработки данных в информационных системах, а также наполнение данными реестров и регистров. Зачастую необходимую информацию приходится извлекать из электронных копий документов, которые могут быть ветхими или плохочитаемыми. В случае, когда речь идет об обработке архивов, решить проблему собственными силами государственным ведомствам не под силу. По мнению Ильи Веригина, руководителя направления аналитики и работы с госсектором корпорации ЭЛАР, такие работы лучше передавать на аутсорсинг. В ходе работ ЭЛАР применяет собственную технологию, суть которой заключается в разрезке образов на территории заказчика, раздаче их в зашифрованном виде облачным операторам и окончательной сборкой базы данных снова на территории заказчика. Это позволяет в кратчайшие сроки, с высоким качеством и необходимым уровнем безопасности обрабатывать грифованные, конфиденциальные документы и персональные данные, имеющиеся у государственных ведомств.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Евгений Фенюшин: Политика зарубежных вендоров, в том числе предлагающих облачные решения, приводит к тому, что никто не застрахован от утечек информации, а контроль над ее распространением отсутствует

Еще одна проблема возникает при необходимости обработки больших массивов бумажных документов на иностранных языках. Решить ее помогают технологииискусственного интеллекта. Об их использовании в работе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) рассказал Никита Шаблыков, директор по продажам PROMT. Технологии PROMT обеспечивают качественный перевод патентных документов или их фрагментов с 5 европейских языков на русский язык, а также мгновенный перевод поисковых запросов с русского языка для поиска в патентных базах других стран. На сегодняшний день установленная в ФИПС система обрабатывает более 2500 страниц или 625 000 слов в день. Кроме того, предлагаемые PROMT технологии позволяют обеспечить так актуальную для госсектора безопасность и конфиденциальность переводимой рабочей документации и деловой переписки.

И снова о безопасности и импортозамещении

Государственный сектор традиционно уделяет повышенное внимание информационной безопасности (ИБ). Однако, по словам Сергея Кузнецова, коммерческого директора группы компаний «Конфидент», требования регулятора соблюдаются далеко не всегда. Причина в том, что рынку – как разработчикам сертифицированных решений, так и заказчикам – требуется время для реакции на новые требования. Сергей Кузнецов настоятельно рекомендовал государственным ведомствам и организациям использовать только сертифицированные средства защиты информации (СЗИ), тем более, что этот рынок в России уже достаточно зрелый.

Основные неточности в конкурсной документации 2016*





* Статистика по результатам анализа специалистами ЦЗИ ГК «Конфидент» требований к конкурсной документации (портал Госзакупок).

Источник: Конфидент, 2017

Кроме того, в своем докладе эксперт затронул тему безопасности российских решений, созданных на базе свободного ПО. Согласно статистике уязвимостей за 2016 г., ОС на базе свободного ПО имеют гораздо больше уязвимостей, чем всем известная ОС Windows. Существует и другая статистика, представленная в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, которая также подтверждает тезис, что ОС на базе свободного ПО небезопасны. Степень безопасности ПО определяется не страной происхождения, а качеством продукта и системой его проверки независимыми организациями, уверен Сергей Кузнецов.

Еще одна актуальная для госсектора тема – импортозамещение. Закупки зарубежного ПО госведомствами продолжаются, говорит Евгений Фенюшин, директор по развитию продуктов «МойОфис» для бизнес-сегмента компании «Новые облачные технологии». Например, во всех бизнес-процессах организаций, в государственных процедурах и повседневной жизни прежде всего используются офисное ПО и почта. Политика зарубежных вендоров, в том числе предлагающих облачные решения, приводит к тому, что никто не застрахован от утечек информации, а контроль над ее распространением отсутствует. Рынок де-факто монополизирован одной страной и одним производителем. В ответ на это «Новые облачные технологии» предлагают государственным организациям отечественное облачное решение, полностью заменяющее офисные продукты известных вендоров.

О чем говорят заказчики

Результатами прошедшего 2016 г. и планами на будущее с участниками конференции поделились представители госведомств.

Так, Фонд социального страхования (ФСС) уверенно ступил на путь цифровой трансформации, рассказал Андрей Кошкин, руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС. Сегодня в фонде создается новая функциональная платформа на централизованной архитектуре. Она позволит обеспечить единство данных, хранящихся в ФСС, прозрачность действий любого сотрудника и регламентацию бизнес-процессов на всех уровнях управления. Кроме того, у граждан появятся новые возможности для взаимодействия с ФСС благодаря встраивание клиентских интерфейсов в среду социальных сетей и коммуникаторов, внедрению дистанционной идентификации клиента и технологии простых расчетных операций, встраиванию в партнерские каналы доставки финансовых услуг, интеграции с маркетплейсами социальных услуг и товаров и использования инновационных клиентских интерфейсов в среде дополненной реальности и 3d-сервисов.

Целевое ИТ-решение





Источник: ФСС, 2017

Пенсионный фонд Российской Федерации создал и эксплуатирует одну из самых крупных в России и даже во всем мире ИТ-систем АИС ПФР-2, продолжает Рубен Энфиаджян, начальник департамента управления автоматизированной информационной системы ПФР. В 2016 г. введен в эксплуатацию Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), реализован первый прототип ЕГИССО. Суммарный объем баз данных в АИС ПФР-2 превышает 500 Тб, ежегодно он увеличивается на 25 Тб. Число внутренних пользователей системы превышает 120 тыс. человек, она ежедневно обрабатывает более 900 тыс. запросов от СМЭВ.

Инфраструктура АИС ПФР-2





Источник: ПФР, 2017

В планах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сокращение срока снятия с граждан-должников ограничений на выезд за рубеж при пересечении ими госграницы до 44 минут. По словам Петра Гирича, замначальника управления ИТ ФССП, в составленном ведомством плане-графике самое слабое звено – это вынесение решения судебным приставом (20 минут). «График работы судебного пристава не предусматривает того, что он может выносить процессуальные решения ночью, – говорит он. – И даже для этих 20 минут еще потребуются изменения в законодательстве».





Источник: ФССП, 2017

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) намерена отказаться от СУБД Oracle в пользу PostgreSQL Professional, говорит Юрий Бутенко, начальник отдела информационных технологий ведомства. В настоящее время началась подготовка к миграции, которую планируется завершить до конца текущего года. Таким образом ведомство планирует существенно сократить расходы на развитие подсистемы хранения данных, а также обеспечить соответствие требованиям законодательства, обязывающего госорганы использовать преимущественно отечественные решения.

Управление ИТ на уровне региона должно коренным образом измениться, считает Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Пора переходить от централизованной к распределенной системе управления изменениями, от вертикальной структуры к постоянно действующим межведомственным проектным офисам, от аутсорсинга разработки и внедрения – к инсорсингу и передаче этой функции своим учреждениям, от бюджетных расходов – к расширенному использованию модели ГЧП.

Государственные услуги должны постепенно уходить в социальные сети, уверен Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области. На сегодняшний день пользователям «ВКонтакте» доступно множество региональных электронных сервисов – это оплата штрафов и налогов, получение выплат в связи с рождением ребенка и других социальных услуг, поиск работы, обращение в органы власти и к губернатору области. Все они оказываются после авторизации пользователя в ЕСИА.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Герман Лопаткин: На сегодняшний день пользователям «ВКонтакте» доступно множество региональных электронных сервисов

О том, как автоматизирована российская Служба крови, рассказал Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр крови ФМБА России. Созданная в 2014 г. новая версия системы Автоматизированная информационная система трансфузиологии (АИСТ) объединяет 290 станций переливания крови, более 500 специализированных медицинских учреждений, ее пользователями является более 5000 человек. Создание единого информационного пространства позволяет проследить путь донорской крови от момента ее сдачи донором до переливания конкретному пациенту. В настоящее время АИСТ готова к интеграции с внешними системами в сфере здравоохранения как федерального, так и регионального уровня, и полностью соответствует действующей нормативной базе нашей страны в области донорской крови и ее компонентов.

В рамках конференции также состоялась открытая дискуссия, в которой приняли участие:

Красильников Илья, директор Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края

Кузьмин Михаил, начальник Управления, Санкт-Петербургский Информационно-аналитический центр

Казеко Владимир, начальник отдела информационных технологий, Россельхознадзор

Земской Николай, заместитель начальника управления ИТ администрации Тамбовской области

Соколов Олег, министр информатизации и связи Республики Мордовия

Паршина Татьяна, начальник отдела, Управление информатизации администрации Липецкой области

Бутенко Юрий, начальник отдела информационных технологий, Федеральная служба по аккредитации

Лопаткин Герман, министр информационных технологий и связи Ростовской области

Фишер Андрей, начальник отдела информационных технологий, ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России

Участники дискуссии обсудили следующие вопросы:

Какова степень зрелости админ процессов в ОГВ для цифровой трансформации?

Как будет развиваться идея «правительство как платформа»?

Достаточно ли только популяризации для развития электронных сервисов?

Нужно ли пересматривать методологию координации информатизации в ОГВ и стране в целом в связи с вызовами последнего времени (инновации, импортозамещение, сервисная инфраструктура, безопасность).

Как реализуются меры по повышению качества госуслуг в электронной форме и исключению дублирования расходов ОИВ?

Есть ли будущее у проектов ГЧП в сфере ИТ, какова будет динамика развития на ближайший год?

Сталкиваются ли ведомства с новыми вызовами в области кибербезопасности?

Наталья Рудычева

Презентации участников конференции

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