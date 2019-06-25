Интернет вещей

Internet of Things (IoT) – интернет вещей (ИВ), интернет-технология вещей (объектов). Эту концепцию (и термин) предложил в 1999 г. американский футуролог Кевин Эштон (Kevin Ashton); она обозначает множество уникально идентифицированных вещей (физических объектов, предметов, продуктов, устройств, приборов) с их виртуальными представлениями в интернет-подобной структуре. В современном понимании ИВ состоит из миллиардов устройств (это смартфоны, планшеты, камеры наблюдения, разнообразные датчики, аудиоколонки, носимые электронные гаджеты и интеллектуальные взаимосвязанные и взаимодействующие устройства, которые мы видим в наших офисах, домах и автомобилях), которые могут быть однозначно определены (иметь уникальный сетевой адрес) и связаны с интернетом. При этом «вещи» могут общаться друг с другом самостоятельно, автоматически, без вмешательства человека. Если все вещи (объекты) и люди будут иметь собственные индивидуальные метки (например, электронные или радиометки, RFID), за ними можно будет следить при помощи компьютеров; с «умными» вещами можно будет взаимодействовать по интернету, опрашивать, контролировать, управлять ими, менять их состояния и соответствующую информацию, причем с учетом требований информационной безопасности (ИБ).

Применительно к требованиям цифровизации и цифровой экономики (ЦЭ) более важное значение, чем IoT общего характера, имеет его подмножество – Industrial Internet of Things (IIoT) – промышленный (индустриальный) интернет вещей, совокупность устройств и объектов, всевозможных датчиков, контроллеров, средств межмашинного взаимодействия, отслеживаемых ими предметов с IP-адресами и идентификационными метками, используемых, в частности, в технологиях «бизнес – бизнесу» (B2B), для развития, автоматизации и роботизации современных промышленных предприятий. IIoT – это инфраструктурная основа будущей ЦЭ. Существуют и другие подмножества ИВ – например, медицинский ИВ.

Экосистема IIoT включает обширное аппаратное и программное обеспечение (ПО), а основными игроками рынка IIoT являются производители датчиков, контроллеров, средств мониторинга; разработчики прикладного ПО; системные интеграторы; операторы связи; предприятия-заказчики (потребители) решений.

IIoT направлен на повышение эффективности производственных и технологических процессов с одновременным снижением капитальных затрат и его внедрение, по мнениям и расчетам аналитиков, позволяет добиться значительного экономического эффекта.

Интернет вещей (IoT, IIoT) как неотъемлемая часть интернет-технологий будущего (всеобъемлющего интернета, Internet of Everything, IoE) может кардинально изменить наш мир, как это уже сделал интернет.

Почему это важно для бизнеса?

Интернет вещей является неотъемлемой и важнейшей частью ЦЭ и громадным рынком, объем которого с каждым годом растет. По итогам 2018 г. аналитическое агентство IDC оценило объем мирового рынка ИВ в $646 млрд. В ближайшее десятилетие без ИВ будет невозможно заниматься обычным ИТ-бизнесом.