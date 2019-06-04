Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры

Цифровая трансформация – это процесс, в котором многое происходит впервые. Для успеха потребуется многое: мировой опыт, тонкое знание рыночной конъюнктуры и бизнес-интуиция, смелость, умение идти на обдуманный риск и надежные партнеры, всегда готовые подставить плечо.

Там на неведомых дорожках

Компании всего мира проходят путь трансформации впервые. Это значит, что, начиная этот процесс, надо быть готовым к неожиданным поворотам, подводным камням и узким местам. Однако для многих компаний цифровая трансформация – единственная возможность выжить в конкурентной борьбе. Причем, мировые гиганты, такие, как, например, Coca-Cola – не исключение.

В IDC констатируют: уже к концу этого года 55% компаний мира можно будет причислять к «настроенным на цифровизацию». Уже к 2022 г. ежегодные затраты на цифровизацию достигнут отметки в $2 трлн. В 2019 г. этот показатель будет на уровне $1,25 трлн, а основной вклад внесут дискретное производство, перерабатывающая промышленность, транспорт и ритейл.

Вместе весело шагать

Сложности бизнеса, который никак не решится на трансформацию, могут быть связаны с различными причинами. Часто начало цифровизации задерживается под натиском огромного количества ежедневной работы. Порой ее вдохновителям не хватает поддержки коллег и сотрудников, часто – знаний и надежных партнеров.

Решение о запуске цифровой трансформации должно приниматься топ-менеджментом компании, идею должен утвердить совет директоров, чтобы руководители всех направлений были готовы работать по-новому, даже если внутри себя они ее не «купили». И, конечно же, у всех должно быть четкое понимание, кто руководит этим непростым процессом.

Когда решение принято, приоритеты расставлены, ответственный определен и все руководители заявили о поддержке этого важнейшего проекта, необходимо найти надежного партнера. Так, автомобильный гигант Volkswagen, который стремится преобразовать свой бизнес и сделать его основой цифровые сервисы, обратился за помощью к Microsoft. Теперь компании совместно будут разрабатывают специализированную облачную платформу Volkswagen Automotive Cloud на технологической базе Microsoft Azure и платформы IoT Edge.

Трое в лодке, не считая технологий

Безусловно, опыт международной компании, которая работает на различных рынках с различными индустриями, и знает не понаслышке о лучших мировых практиках, будет крайне полезным для трансформации. Однако очень часто ключевые моменты трансформации напрямую связаны с локальной спецификой, и здесь в качестве первой скрипки выступит российская ИТ-компания – партнер глобального вендора: она хорошо знает реалии российского рынка, неоднократно реализовывала проекты в нашей стране.

Таким образом, наиболее привлекательным выглядит даже не двустороннее, а трехсторонее сотрудничество. Сочетание знания локальной специфики, международной экспертизы и желания самого бизнеса трансформироваться даст удивительные результаты.

Например, «Балтике» удалось сократить время принятия решений внутри компании на 30% и создать задел для ускоренного развития бизнеса, отказавшись от бумаги и перейдя на облачный документооборот на базе платформы Microsoft Azure. Это стало возможным благодаря совместной работе команд заказчика, Microsoft и его партнера компании «Монолит-Инфо». А нефтеперерабатывающий завод «Танеко» («Татнефть») ожидает, что суммарный экономический эффект от внедрения платформы OptimEase для управления нефтехимическими установками, составит $3,94 млн в год. Платформа на базе ИИ в облаке Microsoft Azure была разработана и внедрена российской компанией ChemTech.

Эти и им подобные примеры доказывают, что сотрудничество крупного вендора, его партнера и заказчика – лучший способ провести успешную трансформацию.

Экосистема успеха

Партнеры всегда были важной частью российского ИТ-рынка, а также бизнеса таких вендоров, как Microsoft. Однако в последнее время их роль драматически возросла. Они стали основными драйверами цифровой трансформации, и именно благодаря своей бесценной компетенции, наработанной в ходе проектов по цифровизации российских компаний.

Сегодня CNews публикует рекомендации партнеров – победителей Microsoft Partner Awards в 2018–2019 годах, компаний, без которых трансформироваться российскому бизнесу было бы куда труднее.

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