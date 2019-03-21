Daimler: Облака открывают возможности для экономии

Крупные корпорации во многих сегментах сталкиваются с необходимостью работы с большими данными. Они открывают путь к выполнению (и даже предугадыванию) всех потребностей клиентов. По этой же причине такие компании часто уходят в облака, в которых нужно еще и суметь защитить все важные сведения. Этот путь – от локальной инфраструктуры к максимально безопасной облачной – прошел и гигант авторынка Daimler, сэкономив по дороге 30% затрат на хранилище данных.

Работайте с большими данными

Для Daimler эта история началась на локальной инфраструктуре. Несколько лет назад группа разработчиков приступила к созданию бизнес-приложений на основе сведений, хранящихся в собственном ЦОДе в Германии. У Daimler достаточно много клиентов по всему миру, они принадлежат к самым разным сегментам, а потому и требования у них разнообразны.

Одно из первых решений касалось постпродажного обслуживания. Оно помогало сократить время на ремонт в мастерских и центрах обслуживания. ПО использовало файлы встроенного автомобильного журнала для предсказания возможных проблем, а после попадания в сервис его сотрудники получали конкретные варианты починки.

Не бойтесь переходить в облака

Разработанные ИТ-департаментом Daimler первые решения получили хорошие отзывы. Это заставило компанию задуматься о создании большой платформы, которой хотели воспользоваться все больше сотрудников корпорации. Решение планировали использовать для максимально широкого применения больших данных в оптимизации бизнес-процессов. Именно тогда встал вопрос о применении облачной модели.

«Локальное решение не дало бы нам достаточной гибкости, – уверен Гвидо Веттер (Guido Vetter), глава корпоративного центра продвинутой аналитики и больших данных в Daimler. – Это был бы тупиковый путь, который занял бы слишком много времени. Именно облачное решение показалось нам наиболее привлекательным с точки зрения эффективного глобального развертывания».

Обеспечивайте максимальную защиту данных

В Daimler считают, что суровые мировые и европейские законы по защите данных даже недостаточно суровы. А потому предъявляют к этой сфере безопасности более серьезные требования. Поэтому при выборе вендора облачной платформы под решение, получившее название eXtollo, этот вопрос встал особенно остро. И долгое время найти партнера по внедрению не удавалось. А потом в Daimler узнали о службе Azure Key Vault, которая управляет секретами, ключами и сертификатами.

«Нам сразу стало ясно, что с этим решением для управления шифрованием и множеством дополнительных мер безопасности в Azure мы сможем удовлетворить наши строгие требования к защите данных», – вспоминает Гвидо Веттер.

Именно благодаря Azure Key Vault в Daimler получили возможность шифровать и расшифровывать данные, не внося никаких изменений в саму облачную платформу. Служба допускает централизованное и безопасное хранение секретов приложений. Для защиты используются стандартные отраслевые алгоритмы, специальные методы управления длиной ключей и HSM-модули. В установочном пакете были предусмотрены все необходимые Daimler опции и услуги. Но главный плюс – возможность доступа бизнес-приложений к большим данным из любой точки планеты.

Повышайте удовлетворенность сотрудников

Неожиданным, но приятным побочным эффектом внедрения eXtollo стало повышения уровня удовлетворенности сотрудников корпорации по всему миру. Миграция в облака сняла многие вопросы, которые возникали на локальной инфраструктуре: от производительностью и доступностью до недостаточной масштабируемости. Теперь эти точки напряжения устранены. Daimler создал ситуацию, в которой сотрудникам компании приятно в ней работать и ничто не сказывается ни на их репутации, ни на имени корпорации.

Команда ИТ-специалистов, работающая с большими данными, теперь может решить практически любую внутреннюю проблему: от вопросов исследований, разработки, производства и логистики до нюансов предоставления финансовых услуг, процесса продаж и постпродажного обслуживания.

«Локальное решение было для нас не чем иным, как тупиком, – говорит Гидо Веттер. – Оно было недостаточно гибким, зато очень дорогим. Облака – это то, что нам нужно для эффективного и продуктивного глобального развертывания».

Экономьте с помощью облаков

В компании отмечают, что теперь Daimler полностью сосредоточен на изготовлении и продаже автомобилей. Запущенная за 9 месяцев eXtollo работает практически автономно и доступна из любой точки мира. В прошлом на развертывание подобной системы хотя бы в одном регионе потребовались бы годы.

Более того, концерн еще и сэкономил 30% средств, которые раньше уходили на поддержание локального хранилища, получив при этом пятикратное увеличение объема под хранение больших данных. Теперь ИТ-специалисты Daimler думают о дальнейшем развитии eXtollo.

Не думайте об инфраструктуре и развивайтесь

В будущем компания рассчитывает создать кросс-функциональные облачные проекты для всей корпорации. Тогда подразделения легковых и грузовых автомобилей смогут вести разработку благодаря совместному использованию данных. Найдется место и для трендовых технологий.

«Например, мы надеемся, что искусственный интеллект и машинное обучение принесут нам более эффективную оценку наших данных, помогут извлекать из них большие прибыли», – заключает Михаэль Джимала (Michael Drzymala), старший менеджер по управлению продуктами в Mercedes.

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