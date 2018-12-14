Обзор современной линейки спортивных наушников JBL

К нам на тестирование попали две модели — JBL Reflect Mini 2 и JBL Endurance Dive. И те и другие относятся к категории спортивных наушников — то есть, они подходят для использования во время активных упражнений. В первую очередь это означает удобное и надёжное крепление в ушах, чтобы наушники не вываливались и не отходили, а также чтобы соединяющий чашечки кабель не мешал.

Сегодня всё больше флагманских смартфонов выпускаются без разъёма 3,5-мм — проводные наушники без специальных переходников (а иногда и с ними) уже не подключишь. Отчасти поэтому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качественными моделями наушников, и тема Bluetooth для них далеко не нова.

Сегодня всё больше флагманских смартфонов выпускаются без разъёма 3,5-мм — проводные наушники без специальных переходников (а иногда и с ними) уже не подключишь. Отчасти поэтому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качественными моделями наушников, и тема Bluetooth для них далеко не нова.

К нам на тестирование попали две модели — JBL Reflect Mini 2 и JBL Endurance Dive. И те и другие относятся к категории спортивных наушников — то есть, они подходят для использования во время активных упражнений. В первую очередь это означает удобное и надёжное крепление в ушах, чтобы наушники не вываливались и не отходили, а также чтобы соединяющий чашечки кабель не мешал.

JBL Reflect Mini BT 2

Данная модель — наследник линейки Reflect, в которой можно найти и проводные модели. Но, как мы уже сказали, рынок диктует упор именно на Bluetooth. Кстати, у Reflect Mini 2 есть и весьма похожая по характеристикам (и идентичная по цене) модель-близнец Reflect Contour 2. Фактически, это те же самые наушники, но в немного другом форм-факторе. Reflect Contour 2 имеют выгнутый полужёсткий кабель, который надевается прямо на ухо, тогда как Reflect Mini 2 ограничиваются отогнутой дужкой для фиксации внутри уха (у Contour эта дужка также имеется).

Мы тестировали только модель Reflect Mini 2 и в целом остались довольны качеством крепления — действительно, даже если потрясти головой, наушники остаются на своём месте, однако для особо активных видов спорта, возможно, лучше подойдут Contour.

Кстати, важная деталь — обе модели имеют светоотражающее покрытые кабеля, что поможет водителю автомобиля увидеть вас сзади (кабель обычно пропускают за шеей). Конечно, если вы любите бегать по ночам, не стоит полагаться только на это — лучше надеть светоотражающую одежду, но всё равно хорошо, что производитель подумал о такой «мелочи».

Также обе модели защищены от влаги по стандарту IPx5. Наушники не боятся направленных струй воды, капель дождя и пота, что особенно хорошо для спортивных моделей.

Сама конструкция наушников максимально облегчённая. Поэтому они работают всего 10 часов от аккумулятора — это вполне подходящий баланс между лёгкостью и автономностью. Ведь для большей автономности пришлось бы увеличивать объём аккумулятора, что сказалось бы не только на габаритах, но и на массе устройства, где аккумулятор — самая тяжёлая деталь.

Что касается звука — то динамические драйверы 5,8 мм обеспечивают достаточно ровное звучание по всему спектру с небольшим усилением в области низких частот. Высокие и средние частоты слышны одинаково хорошо, и в целом «читаемость» звука на приличном уровне. Прослушивание музыки в JBL Reflect Mini 2 не вызывает дискомфорта даже в тихой и спокойной обстановке, что уж говорить о спортивных тренировках, во время которых аудиофильство отходит на второй план.

Дополнительно, наушники (это касается и Reflect Mini 2 и Contour 2) оборудованы микрофоном и трёхкнопочной панелью управления: громкость плюс, громкость минус и универсальная кнопка. Здесь же находится разъем micro-USB для зарядки.

JBL Endurance Dive

Модель JBL Endurance Dive (как и младшая JBL Endurance Sprint) тоже предназначена для спортсменов, но ее главное отличие от линейки Reflect в улучшенной водонепроницаемости. Здесь уже класс защиты IPх7 — то есть, наушники (и Endurance Dive, и Endurance Sprint) можно погружать на полчаса в воду на глубину до 1 метра. Это будет особенно полезно для пловцов, хотя и в других видах спорта надёжное крепление наушников Endurance поможет не расставаться с музыкой на протяжении всей тренировки.

Главное отличие Endurance Dive, которую мы тестировали, от Endurance Sprint — наличие встроенного MP3-плеера с памятью 1 Гбайт, чего хватит почти на 200 треков. Мы уже сказали, что обе модели подойдут для пловцов, однако во время заплывов даже в бассейне смартфон, пусть он и водонепроницаемый, положить буквально некуда. В отдалении от смартфона Bluetooth-сигнал уже будет теряться, да и во время коротких нырков под воду (практически в любом стиле плавания) помехи будут возникать довольно часто. В этом случае встроенный плеер в Endurance Dive поможет остаться с музыкой, а при выходе из воды достаточно просто нажать кнопку на корпусе, чтобы наушники снова переключились на Bluetooth-соединение.

Также интересная особенность обеих моделей — быстрая зарядка. После 10 минут подзарядки Endurance Dive и Sprint смогут проработать целый час. Полного же заряда хватает на 8 часов прослушивания музыки.

Другой важный момент — надежное крепление MagHook. Наушники не только крепятся на ушах, но и также удобно складываются: амбушюры примагничиваются к полужёсткому кабелю и получается две замкнутых петли, которые можно повесить на ремень сумки или футболку. Разумеется, обе модели оборудованы микрофоном, поэтому могут выступать как полноценные стерео-гарнитуры.

По звуку Endurance Dive чуть уступают Reflect Mini 2 — немного теряется чёткость в области высоких частот. Однако этот эффект вызван водонепроницаемой конструкцией. Собственно, если сравнивать с некоторыми другими водонепроницаемыми моделями конкурентов, то звук остаётся на достойном уровне.

Итого

Итак, главная особенность всех новинок от JBL — удобное крепление в ушах, чтобы во время активных тренировок наушники не выпадали. Спортсменам, которые занимаются исключительно «сухими» видами спорта, где единственный вид влаги — это пот или дождь, мы бы рекомендовали Reflect Mini 2 или Reflect Contour 2 (5 990 рублей), в зависимости от личных предпочтений. Напомним, что модели различаются только формой.

А вот если вы любите плавать, то лучше выбрать Endurance Dive (5 590 рублей), ведь эта модель не боится погружения в воду. Кроме того, наушники Dive оснащены встроенным MP3-плеером и фактически могут обходиться вообще без смартфона. Это будет особенно полезным при плавании. Модель Endurance Sprint стоит дешевле, 3 590 рублей, но ей для работы требуется Bluetooth-подключение к источнику звука.