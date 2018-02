Тайваньский стартап планирует занять заметную долю российского рынка All Flash СХД

CNews: Расскажите немного об AccelStor

Стефан Феррари: AccelStor, в отличие от других производителей all flash решений, основан на идее создания принципиально нового программного обеспечения (ПО), которое поможет максимально эффективно работать с существующими на рынке флэш технологиями. Привычная многим технология RAID была спроектирована для работы со шпиндельными дисками и не имеет никаких оптимизаций для работы с твердотельными накопителями. Поэтому AccelStor понадобилось почти 10 лет, чтобы создать алгоритм FlexiRemap, который раскрывает весь потенциал флэш технологий, обеспечивая наилучшую производительность, надежность и продлевая срок службы носителей.

CNews: AccelStor начинал как стартап, но сейчас компания уже достаточно известна. Расскажите о ваших достижениях.

Стефан Феррари: AccelStor уже получил ряд наград, хотя коммерческий запуск проекта состоялся всего два года назад. Среди них: топ-10 многообещающих поставщиков решений для HPC, топ-50 лучших ИТ-компаний, и, конечно же, награда победителя выставки best of show Flash memory summit в 2016 году. Flash memory summit – это самое престижное мероприятие, связанное с рынком флэш технологий, так что победа на нем – заветная мечта всех производителей all flash СХД. AccelStor получил заслуженную награду за свою технологию FlexiRemap.

CNews: AccelStor получил награду на Most Innovative and Best of Show на выставке Flash Memory Summit 2016. Благодаря каким инновациям?

Стефан Феррари: Технология FlexiRemap, которая послужила победой на мероприятии, разрабатывалась и совершенствовалась в течение почти 10 лет. Нам удалось создать принципиально новый алгоритм работы с SSD благодаря тесной интеграции с самим принципом работы флэш-памяти. В результате была существенно улучшена производительность при случайном доступе, особенно при операциях записи.

CNews: Как работает технология FlexiRemap? Как она позволяет улучшить надежность all flash массива?

Стефан Феррари: FlexiRemap работает на принципе перегруппировки (remap) случайных запросов на запись в последовательные цепочки перед непосредственной записью на SSD. Этот процесс помимо кардинального увеличения производительности, увеличивает срок службы твердотельных накопителей благодаря их равномерному использованию. В среднем технология FlexiRemap позволяет увеличить минимальный срок службы SSD до 5 лет, при этом увеличив их производительность до 2,9 раз.

CNews: У AccelStor есть ряд уникальных технологий. Какие преимущества они дают пользователям по сравнению с вашими конкурентами?

Стефан Феррари: Основные преимущества, которые предлагает AccelStor своим пользователям – это производительность, надежность и высокий срок службы. Все наши технологии, даже, например, снапшоты основаны на этих принципах: снижение операций записи для повышения производительности и защиты дисков. Мы также используем архитектуру shared nothing для наших отказоустойчивых систем. Она способна защитить не только от выхода из строя контроллера, но и целой системы благодаря кластеру, работающему по принципу active/active. Так что пользователям, выбирающим производительное, надежное решение, которое им прослужит долгое время, стоит обратить внимание на ключевые преимущества AccelStor.

CNews: AccelStor только что пришел на российский рынок. Что вы можете предложить своим клиентам в России? Какие решения вы предлагаете? И как эти решения могут быть применены?

Стефан Феррари: Все системы AccelStor весьма гибкие. Мы можем предложить различные конфигурации в зависимости от сценария использования: большую емкость, высокодоступные кластерные системы, возможность сжатия данных до 4 раз. Все это идеально для финансовых учреждений и других масштабных энтерпрайз-клиентов. При этом у нас имеются и одноконтроллерные системы в формате 1U для сектора SMB, для которых не так критичны режимы высокой доступности, зато крайне важна итоговая стоимость решения. Другими словами, мы предлагаем такие конфигурации систем, которые идеально подходят для решения задач конкретных заказчиков, а не просто продаем готовые «коробки».

CNews: В каких случаях заказчики должны рассматривать all flash в качестве основы ИТ-инфраструктуры?

Стефан Феррари: Существует множество причин в выборе all flash решения. Прежде всего, это – высочайшая производительность при обработке больших массивов данных. В среднем наши клиенты достигают точки возврата инвестиций в СХД через 5,4 месяца при миграции со шпиндельных массивов на компактные all flash. И это не только ускорение обработки данных, но и снижению затрат на электропотребление и охлаждение до 79% за счет меньшего тепловыделения и энергоэффективности самих SSD. Для малых и средних предприятий применение all flash повышает производительность критичных приложений, таких, как CRM, производственные и складские базы данных, аналитика. Это позволит им отслеживать ситуацию в режиме реального времени, быть более производительными, чем они являются сейчас. Применение all flash может быть очень широким, поэтому мы стремимся быть максимально гибкими в подборе решения для конкретного заказчика.

CNews: Какие факторы наиболее важны при выборе all flash решения?

Стефан Феррари: Соотношение цена/производительность – это отличный пример, с помощью которого можно рассматривать выбор all flash СХД. В этом случае метрикой будет выступать стоимость одного запроса к данным ($/IOPS). Значение этого показателя у AccelStor – примерно $0,2 за один IOPS, что является наиболее эффективным значением среди all flash массивов на рынке. Надежность – это другой ключевой фактор. Многие двухконтроллерные СХД могут защитить от ряда аппаратных проблем, но не смогут защитить от отказа множества дисков из-за ограничений алгоритмов RAID. Так что кластерные системы больше подходят для критичных бизнес приложений. Наконец, скрытая стоимость лицензий для доступа к функционалу СХД может значительно увеличить итоговую цену решения. AccelStor использует безлицензионную модель, когда весь функционал доступен сразу без каких-либо доплат, что выгодно отличает наши решения от продукции конкурентов.

CNews: Расскажите о присутствии AccelStor в России

Стефан Феррари: В России мы заключили эксклюзивное дистрибуторское соглашение с компанией Skilline, которая на данным момент выполняет функции нашего представительства и сервисного центра. В прошлом году был запущен русскоязычный сайт нашей компании, на котором размещается вся последняя информация о продуктах и решениях. Через www.accelstor.ru клиенты и партнеры могут задать нам любые вопросы на родном языке или запросить демо образцы для тестирования, которые есть в наличии в Москве. Помимо стандартного набора действий по развитию бизнеса с партнерами, совместно со Skilline нами разработаны весьма интересные ребейтные программы за реализованные проекты. Мы видим огромные перспективы российского рынка All Flash систем и в дальнейшим будем расширять наше присутствие в России.