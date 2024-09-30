Цифровизация транспортной отрасли 2024
Транспортная отрасль развивается в двух направлениях. Первое — переориентация транспортных потоков с Запада на Восток и оптимизация логистических цепочек. Второе — развитие общественного транспорта и повышение безопасности дорожного движения. Важной составляющей и того, и другого является внедрение цифровых решений. При этом многие транспортные предприятия относятся к критической инфраструктуре, и перед ними стоит задача скорейшего перехода на безопасные отечественные решения.
Уровень цифровой зрелости российской транспортной отрасли достаточно высокий, по некоторым направлениям она занимает лидирующие позиции в мире. Кроме того, государство видит в цифровизации транспорта важнейший инструмент преодоления логистических проблем и намерено серьезно инвестировать в названное направление. Это означает, что у отечественных разработчиков ИТ есть шансы превратить весь транспорт в единое цифровое пространство и выйти на зарубежные рынки.
30.09.2024
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Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране
Цифровизация в транспортной отрасли столкнулась с теми же проблемами, что и рынок ИТ в целом. Санкции привели к необходимости перестройки логистических цепочек, затраты на транспортировку выросли, сократить их можно только путем оптимизации. Для этого нужны современные цифровые инструменты от российских разработчиков. Государство активно стимулирует создание таких инструментов. Уже началось тестирование национальной транспортной платформы. Задачи цифровизации становятся неотъемлемой частью национальных проектов.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в транспортную отрасль 2023
|№ 2023
|Компания
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2023 г., ₽ млн
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2022 г., ₽ млн
|Рост выручки 2023/2022, %
|1
|Урбантех
|11 349
|8 863
|28,0%
|2
|Глонасс
|4 954
|2 175
|127,8%
|3
|Корус Консалтинг
|4 411,0
|2 543
|73,5%
|4
|Программный Продукт
|4 122
|3 211
|28,4%
|5
|Лаборатория умного вождения
|3 671
|437
|739,6%
CNews Analytics, 2024
У российских ИТ-решений для транспорта высокий экспортный потенциал
Топ-40 участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ в транспортную отрасль» в 2023 г. заработали на 16% больше, чем в 2021 г. Заказчики стремятся оптимизировать увеличившиеся логистические затраты, а значит, спрос на цифровые решения будет расти и дальше. В сфере общественного транспорта главной задачей ближайших лет станет устранение цифрового неравенства между крупными городами и другими населенными пунктами.Читать полностью
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