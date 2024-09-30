Несмотря на цифровизацию многих сфер жизни, ряд услуг до сих пор не автоматизированы и архаичны. В числе них — бумажный ваучер на питание, трансфер или размещение в гостинице при задержке авиарейса, за которым к тому же нужно отстоять длинную очередь. Впрочем, бизнес уже нашел решение и, благодаря новым технологиям, все услуги пассажир может получить с помощью посадочного талона. CNews обсудил с Александром Мельниковым, генеральным директором KYFO, историю появления этого уникального на российском рынке сервиса, его возможности и планы по развитию на ближайшие 10 лет.