Цифровизация финансового сектора
13.03.2025
Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г.
Российские банки с государственным участием к началу текущего года должны были полностью отказаться от иностранного софта. Однако, по словам опрошенных CNews Analytics игроков рынка, почти ни одному кредитному учреждению не удалось достичь столь амбициозной цели. Чтобы добиться этого, банки увеличивают ИТ-бюджеты, в которых львиную долю занимают именно проекты по импортозамещению.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора
|№ 2023
|№ 2022
|Название компании
|Выручка в финсекторе в 2023 г., ₽млн с НДС
|Выручка в финсекторе в 2022 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки, 2023/2022 в %
|1
|1
|ИТ-холдинг Т1
|168 369
|74 376
|126,38%
|2
|—
|ИКС-холдинг
|26 804
|н/д
|н/д
|3
|2
|Softline
|20 112
|16 423
|22,46%
|4
|3
|ЦФТ
|19 912
|15 736
|26,54%
|5
|6
|СберТех
|17 278
|13 319
|29,72%
Топ-50 поставщиков ИТ в финсектор продемонстрировали рекордный прирост выручки за 12 лет
Сегмент цифровизации финансового сектора остается одним из наиболее динамичных на российском ИТ-рынке. Крупным банкам с государственным участием необходимо в ближайшее время завершить цифровую трансформацию, чтобы не оказаться под санкциями Центрального банка РФ. Проекты по импортозамещению в кредитных учреждениях становятся все более объемными и техническими сложными, и как следствие — поставщики программного обеспечения и оборудования наращивают выручку. Об этом свидетельствует новый рейтинг CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора». В этот раз в исследовании принимает участие рекордное количество компаний, а совокупный показатель выручки из топ-50 демонстрирует рекордную позитивную динамику, возвращаясь не только к досанкционному уровню, а на несколько лет назад.Читать полностью
Не просто импортозамещение: топовые банки перезапустили цифровизацию бизнес-процессов
Импортозамещение для крупнейших банков РФ стало дополнительным импульсом для тотальной цифровизации бизнес-процессов. В итоге в кредитных учреждениях не просто заменили иностранные продукты на отечественные, а перестроили или даже «переизобрели» весь банковский бизнес. Если в топовых банках все эти процессы завершаются, то в банках меньшего масштаба они далеки от финальной точки.Читать полностью
Алексей Лебедев, Рексофт: За счет генеративного ИИ мы сократили сроки ИТ-проекта в 10 раз
Генеративный искусственный интеллект активно проникает во все сферы бизнеса, часто — без контроля и правил. К чему может привести его неконтролируемое использование, как «приручить» ИИ и направить его потенциал во благо компании, рассказал Алексей Лебедев, директор департамента «Банки и финансы» компании Рексофт.Читать полностью
Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы
Цифровая трансформация бизнеса невозможна без надежной ИТ-инфраструктуры, но переход на отечественные решения становится вызовом для компаний. О том, какие отрасли испытывают трудности при переходе на отечественные ИТ-решения, можно ли сократить сроки импортозамещения и за счет чего решать проблему дефицита кадров, в интервью CNews рассказал руководитель практики локализации и импортозамещения K2 Cloud Максим Завьялов.Читать полностью
Хождение по мукам: импортозамещение СУБД в высоконагруженных системах
«Диасофт» начал работу в области импортозамещения программного обеспечения (ПО) более 10 лет назад, когда банки, клиенты компании, столкнулись с первыми ограничительными мерами. В частности, возникла необходимость импортозамещения системного ПО — СУБД, на которой работали программные продукты компании. Компания «Диасофт» уже прошла этот путь и делится опытом с участниками рынка. Рассказывает Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт».