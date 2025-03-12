Сегмент цифровизации финансового сектора остается одним из наиболее динамичных на российском ИТ-рынке. Крупным банкам с государственным участием необходимо в ближайшее время завершить цифровую трансформацию, чтобы не оказаться под санкциями Центрального банка РФ. Проекты по импортозамещению в кредитных учреждениях становятся все более объемными и техническими сложными, и как следствие — поставщики программного обеспечения и оборудования наращивают выручку. Об этом свидетельствует новый рейтинг CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора». В этот раз в исследовании принимает участие рекордное количество компаний, а совокупный показатель выручки из топ-50 демонстрирует рекордную позитивную динамику, возвращаясь не только к досанкционному уровню, а на несколько лет назад.