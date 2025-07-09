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Обзор: Российские операционные системы

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских операционных систем

CNewsMarket подготовил рейтинг российских операционных систем. Аналитики сравнили возможности развертывания платформ на различных архитектурах, уровень развития экосистемы, безопасность и другие параметры ОС отечественных вендоров.

CNewsMarket публикует очередной обзор операционных систем, разработанных отечественными вендорами. На рынке появляются новые игроки с готовыми продуктами, которые не только обеспечивают бесшовную миграцию с зарубежных решений, но и гарантируют высокий уровень безопасности.

Большинство лидеров рынка разработчиков операционных систем начали активную деятельность задолго до событий, вызвавших значительный всплеск интереса к переходу на ПО отечественного производства.

Российские ОС в настоящий момент внедряются уже не только в случаях принудительного импортозамещения, но также и потому, что качество программного продукта вполне сопоставимо с зарубежным системами, включая особые требования крупного бизнеса к безопасности и возможностям сервисной поддержки.

Также необходимо указать на критически важный аспект любого системного ПО — экосистемность, поддержка аппаратных платформ и совместимость с приложениями и программными продуктами, распространенными на российском рынке. Как видно из итогов рейтинга, участники обзора уделяют этому вопросу повышенное внимание.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских операционных систем 2025

Подробнее: обзор российских операционных систем 2025

Универсальность
Экосистема
Безопасность
Разработка и поддержка
Стоимость
155
680
100
364
34
170
646
70
320
64
170
613
30
312
52
120
524
50
249
37
185
461
30
242
61

130
518
30
269
25
155
437
15
203
88

85
451
30
228
31

120
403
30
187
52

115
316
10
144
83
85
244
10
189
30

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Универсальность:

  • Наличие версий для разных типов устройств
  • Наличие версий для различных потребителей
  • Наличие версий для различных архитектур процессоров

2. Уровень развития экосистемы:

  • Количество партнерских совместимых программных продуктов без учета версионности
  • Количество российских устройств, с которыми подтверждена совместимость
  • Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с российским оборудованием
  • Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с программами, входящим в реестр российского ПО
  • Количество программных продуктов (без учета версионности), с которыми подтверждена совместимость вашей ОСО

3. Безопасность:

4. Разработка и поддержка:

  • Наличие библиотеки, базы знаний, портала с доступом к образам на базе дистрибутива ОС
  • Инфраструктура для разработчиков (доступ к дистрибутивам и базам знаний)
  • Количество штатных сотрудников, непосредственно участвующих в разработке ОС
  • Количество штатных сотрудников технической поддержки
  • Количество учебных центров
  • Количество обучающих программ

5. Цена и наличие возможностей для бесплатного тестирования

Топ-5 российских операционных систем 2025

Место Компания Операционная система Итоговый рейтинг
1
Группа Астра
Astra Linux
1 333
2
Базальт СПО
Альт
1 270
3
Ред Софт
РЕД ОС
1 177
4
НППКТ
ОСнова
980
5
НТЦ ИТ Роса
РОСА
979

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских операционных систем в 2025 г. по интегральной оценке стала платформа Astra Linux разработчика «Группа Астра». У данной ОС самое высокое количество партнерских совместимых программных продуктов, максимальный уровень безопасности (все лицензии, включая Минобороны и класс защищенности 1 по ФСТЭК).

На втором месте — российский разработчик «Базальт СПО» с операционной системой «Альт». ПО заметно опережает конкурентов по показателю количества программных продуктов с подтвержденной совместимостью, поддерживает специфическую архитектуру RISC-V и также соответствует всем требованиям безопасности.

© kalinovsky / Фотобанк Фотодженика
CNewsMarket публикует очередной обзор операционных систем, разработанных отечественными вендорами

Третье место — у «Ред ОС», разработанной компанией «Ред Софт». Одно из значимых преимуществ операционной системы — наибольшее количество российских устройств подтвержденной совместимостью, также необходимо отметить очень широкую сеть авторизованных учебных центров.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
Наличие версий для разных типов устройств
10 баллов за каждую версию
1. Наличие версий для различных потребителей
2. Наличие версий для различных архитектур процессоров
15 баллов за каждую версию
1. Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с российским оборудованием
2. Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с программами, входящим в реестр российского ПО
10 баллов за каждую программу
Включена в реестр российского ПО
10 баллов
Наличие сертификатов безопасности
20 баллов за каждый сертификат
Класс защищенности по ФСТЭК
1 уровень = 40 баллов
2 уровень = 20 баллов
3 уровень = 15 баллов
4 уровень = 10 баллов
Длительность бесплатного тестового периода
2 месяца = 10 баллов
3 месяца = 15 баллов
Более 3 мес. = 20 баллов
Разработка и поддержка
15 баллов за каждый пункт
Возможность установки бесплатной бессрочной версии ОС (в т.ч., с ограниченной функциональностью)
10 баллов
1. Количество партнерских совместимых программных продуктов без учета версионности
2. Количество российских устройств, с которыми подтверждена совместимость
3. Количество программных продуктов (без учета версионности), с которыми подтверждена совместимость
4. Количество штатных сотрудников, непосредственно участвующих в разработке ОС
5. Количество штатных сотрудников технической поддержки
6. Количество учебных центров
7. Количество обучающих программ
Прогрессивная шкала
Стоимость коммерческих лицензий
Регрессивная шкала

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ОС» в теме письма.

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