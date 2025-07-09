CNewsMarket подготовил рейтинг российских операционных систем. Аналитики сравнили возможности развертывания платформ на различных архитектурах, уровень развития экосистемы, безопасность и другие параметры ОС отечественных вендоров.

CNewsMarket публикует очередной обзор операционных систем, разработанных отечественными вендорами. На рынке появляются новые игроки с готовыми продуктами, которые не только обеспечивают бесшовную миграцию с зарубежных решений, но и гарантируют высокий уровень безопасности.

Большинство лидеров рынка разработчиков операционных систем начали активную деятельность задолго до событий, вызвавших значительный всплеск интереса к переходу на ПО отечественного производства.

Российские ОС в настоящий момент внедряются уже не только в случаях принудительного импортозамещения, но также и потому, что качество программного продукта вполне сопоставимо с зарубежным системами, включая особые требования крупного бизнеса к безопасности и возможностям сервисной поддержки.

Также необходимо указать на критически важный аспект любого системного ПО — экосистемность, поддержка аппаратных платформ и совместимость с приложениями и программными продуктами, распространенными на российском рынке. Как видно из итогов рейтинга, участники обзора уделяют этому вопросу повышенное внимание.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских операционных систем 2025 Подробнее: обзор российских операционных систем 2025 Универсальность Экосистема Безопасность Разработка и поддержка Стоимость 155 680 100 364 34 170 646 70 320 64 170 613 30 312 52 120 524 50 249 37 185 461 30 242 61 130 518 30 269 25 155 437 15 203 88 85 451 30 228 31 120 403 30 187 52 115 316 10 144 83 85 244 10 189 30

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Универсальность:

Наличие версий для разных типов устройств

Наличие версий для различных потребителей

Наличие версий для различных архитектур процессоров

2. Уровень развития экосистемы:

Количество партнерских совместимых программных продуктов без учета версионности

Количество российских устройств, с которыми подтверждена совместимость

Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с российским оборудованием

Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с программами, входящим в реестр российского ПО

Количество программных продуктов (без учета версионности), с которыми подтверждена совместимость вашей ОСО

3. Безопасность:

ОС в реестре российского ПО

Наличие лицензий ФСТЭК, ФСБ, Минобороны РФ

Класс защищенности по ФСТЭК

4. Разработка и поддержка:

Наличие библиотеки, базы знаний, портала с доступом к образам на базе дистрибутива ОС

Инфраструктура для разработчиков (доступ к дистрибутивам и базам знаний)

Количество штатных сотрудников, непосредственно участвующих в разработке ОС

Количество штатных сотрудников технической поддержки

Количество учебных центров

Количество обучающих программ

5. Цена и наличие возможностей для бесплатного тестирования

Топ-5 российских операционных систем 2025 Место Компания Операционная система Итоговый рейтинг 1 Группа Астра Astra Linux 1 333 2 Базальт СПО Альт 1 270 3 Ред Софт РЕД ОС 1 177 4 НППКТ ОСнова 980 5 НТЦ ИТ Роса РОСА 979

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских операционных систем в 2025 г. по интегральной оценке стала платформа Astra Linux разработчика «Группа Астра». У данной ОС самое высокое количество партнерских совместимых программных продуктов, максимальный уровень безопасности (все лицензии, включая Минобороны и класс защищенности 1 по ФСТЭК).

На втором месте — российский разработчик «Базальт СПО» с операционной системой «Альт». ПО заметно опережает конкурентов по показателю количества программных продуктов с подтвержденной совместимостью, поддерживает специфическую архитектуру RISC-V и также соответствует всем требованиям безопасности.

© kalinovsky / Фотобанк Фотодженика CNewsMarket публикует очередной обзор операционных систем, разработанных отечественными вендорами

Третье место — у «Ред ОС», разработанной компанией «Ред Софт». Одно из значимых преимуществ операционной системы — наибольшее количество российских устройств подтвержденной совместимостью, также необходимо отметить очень широкую сеть авторизованных учебных центров.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Наличие версий для разных типов устройств 10 баллов за каждую версию

2. Наличие версий для различных архитектур 1. Наличие версий для различных потребителей2. Наличие версий для различных архитектур процессоров 15 баллов за каждую версию

2. Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с программами, входящим в 1. Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с российским оборудованием2. Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с программами, входящим в реестр российского ПО 10 баллов за каждую программу Включена в реестр российского ПО 10 баллов Наличие сертификатов безопасности 20 баллов за каждый сертификат Класс защищенности по ФСТЭК 1 уровень = 40 баллов

2 уровень = 20 баллов

3 уровень = 15 баллов

4 уровень = 10 баллов Длительность бесплатного тестового периода 2 месяца = 10 баллов

3 месяца = 15 баллов

Более 3 мес. = 20 баллов Разработка и поддержка 15 баллов за каждый пункт Возможность установки бесплатной бессрочной версии ОС (в т.ч., с ограниченной функциональностью) 10 баллов

2. Количество российских устройств, с которыми подтверждена совместимость

3. Количество программных продуктов (без учета версионности), с которыми подтверждена совместимость

4. Количество штатных сотрудников, непосредственно участвующих в разработке ОС

5. Количество штатных сотрудников

6. Количество учебных центров

7. Количество обучающих программ 1. Количество партнерских совместимых программных продуктов без учета версионности2. Количество российских устройств, с которыми подтверждена совместимость3. Количество программных продуктов (без учета версионности), с которыми подтверждена совместимость4. Количество штатных сотрудников, непосредственно участвующих в разработке ОС5. Количество штатных сотрудников технической поддержки 6. Количество учебных центров7. Количество обучающих программ Прогрессивная шкала Стоимость коммерческих лицензий Регрессивная шкала

Перейти к обзору «Российские операционные системы 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ОС» в теме письма.