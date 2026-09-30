«Битрикс24 Коворк/Код» — ИИ-приложение для выполнения рабочих задач. Внутри два режима: Коворк берет на себя автоматизацию рабочих задач и действия с файлами, Код создает самостоятельные приложения по описанию обычными словами.

Главная идея становится понятна на конкретном примере. Сотрудник просит найти сделки, по которым давно не было движения. Обычный чат подготовил бы инструкцию или общий совет. Коворк может сам проверить карточки клиентов, собрать список с прямыми ссылками и показать его человеку. Если следующий шаг связан с изменением данных, приложение сначала объяснит, что собирается сделать, и дождется подтверждения.

У «Битрикс24 Коворк/Код» есть особенность, которой нет у большинства ИИ-агентов: он знает бизнес-контекст пользователя. Эта функция «Радиант» — персональная рабочая память: она нужна, чтобы ИИ-сотрудник не начинал каждый разговор заново, а держал в поле зрения задачи, документы и обсуждения проекта. В разных чатах можно одновременно запускать несколько независимых процессов.