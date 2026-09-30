ИИ-коллега для работы: CNews протестировал приложение Битрикс24 Коворк/Код
Что такое «Битрикс24 Коворк/Код»
«Битрикс24 Коворк/Код» — ИИ-приложение для выполнения рабочих задач. Внутри два режима: Коворк берет на себя автоматизацию рабочих задач и действия с файлами, Код создает самостоятельные приложения по описанию обычными словами.
Главная идея становится понятна на конкретном примере. Сотрудник просит найти сделки, по которым давно не было движения. Обычный чат подготовил бы инструкцию или общий совет. Коворк может сам проверить карточки клиентов, собрать список с прямыми ссылками и показать его человеку. Если следующий шаг связан с изменением данных, приложение сначала объяснит, что собирается сделать, и дождется подтверждения.
У «Битрикс24 Коворк/Код» есть особенность, которой нет у большинства ИИ-агентов: он знает бизнес-контекст пользователя. Эта функция «Радиант» — персональная рабочая память: она нужна, чтобы ИИ-сотрудник не начинал каждый разговор заново, а держал в поле зрения задачи, документы и обсуждения проекта. В разных чатах можно одновременно запускать несколько независимых процессов.
Первые впечатления: «Битрикс24 Коворк/Код»
Первое, что стоит разложить по полочкам, — два слова в названии. «Коворк» работает как цифровой сотрудник: ищет информацию, собирает материалы, готовит черновики и выполняет те действия, на которые вы дали доступ. Режим «Код» пригодится, когда компания хочет создать собственный инструмент, автоматизировать или упростить повторяющиеся задачи. Пользователь обычным человеческим языком описывает, какую программу нужно создать, после чего «Код» уточняет детали, составляет план, пишет код и через платформу «Битрикс24 Вайбкод» выкладывает готовое приложение на сервер, чтобы поделиться им с коллегами или клиентами. Переключатель между режимами находится в одном окне, поэтому изучать две отдельные программы не придется.
«Коворк/Код» интересен длиной рабочей цепочки. Например, ему можно поручить: «Собери в одну таблицу контакты всех подрядчиков из переписки, задач и карточек сделок за этот квартал» — и приложение пройдет по всем источникам само, без остановки на каждом шаге, и отдаст готовый список. Чем меньше ручных переходов между карточками, чатами и файлами, тем заметнее отличие от обычной переписки с ИИ.
Разобрать рабочий день в «Битрикс24»
Мы начали со сводки дня. ИИ-сотрудник может собрать в одном сообщении сегодняшние задачи, встречи и активные сделки, а рядом оставить ссылки на исходные файлы и события.
Для подготовки к встрече сценарий становится длиннее: поднять обсуждение, найти связанные документы, проверить календарь и сложить материалы в понятный порядок. Например, перед встречей с клиентом Коворк поднимет прошлую переписку, приложенный договор и последние комментарии к сделке — и соберет из этого краткую сводку, с которой можно сразу идти на созвон, а не листать три вкладки и папку с файлами. В обычной работе без ИИ-сотрудника пришлось бы вручную открывать и изучать десятки документов, анализировать, сопоставлять, писать заметки. «Коворк» выполняет эти действия на полном автомате за минуты, а пользователь может потратить освободившееся время на другие важные задачи.
В продажах «Коворк» сам проверяет воронку, находит сделки без движения дольше обычного, ранжирует их по сумме и сразу открывает нужные карточки — не нужно вручную пролистывать список из сотен сделок в поисках зависших. Дальше можно попросить подготовить черновики напоминаний клиентам по каждой из них.
Для подготовки к встрече сценарий становится длиннее: поднять обсуждение, найти связанные документы, проверить календарь и сложить материалы в понятный порядок. Например, перед встречей с клиентом Коворк поднимет прошлую переписку, приложенный договор и последние комментарии к сделке — и соберет из этого краткую сводку, с которой можно сразу идти на созвон, а не листать три вкладки и папку с файлами. В обычной работе без ИИ-сотрудника пришлось бы вручную открывать и изучать десятки документов, анализировать, сопоставлять, писать заметки. «Коворк» выполняет эти действия на полном автомате за минуты, а пользователь может потратить освободившееся время на другие важные задачи.
В продажах «Коворк» сам проверяет воронку, находит сделки без движения дольше обычного, ранжирует их по сумме и сразу открывает нужные карточки — не нужно вручную пролистывать список из сотен сделок в поисках зависших. Дальше можно попросить подготовить черновики напоминаний клиентам по каждой из них.
Руководителю тот же подход экономит время на еженедельном разборе: вместо того чтобы самому собирать статус по задачам команды, он получает готовый срез — что изменилось, что сделано, а что зависло, — и тратит время на решения, а не на сбор данных.
Не нужно вручную копировать в чат сумму сделки, дату встречи и содержание последнего сообщения: приложение берет только доступные пользователю сведения из «Битрикс24». Официальная инструкция отдельно отмечает, что перед изменением или удалением записей ИИ-сотрудник показывает план и запрашивает согласие.
Навести порядок в файлах на компьютере
«Коворк/Код» может навести порядок в файлах на локальном компьютере: разобрать рабочий стол или папку «Загрузки», разложить закрывающие документы и счета по заданным папкам. Также приложение может найти договор из карточки сделки, сравнить версии, подготовить выжимку объемного документа и дать ссылки на нужные фрагменты.
Еще один наглядный сценарий — материалы для встречи. ИИ-коллега поднимает доступные файлы, соединяет их со сведениями из задач и переписки, добавляет найденные открытые данные и собирает основу презентации. Но финальные цифры, формулировки и выводы все равно проверяет человек.
Пока одна задача выполняется, во втором чате можно искать зависшие сделки, а в третьем — готовить внутренний инструмент. Скорость зависит от объема материалов, доступности источников и числа подтверждений, но ждать завершения одной цепочки перед запуском другой не нужно.
Технология «Радиант»: память ИИ-агента
Что действительно отличает продукт от схожих агентных решений — технология «Радиант». Это рабочая персональная память внутри «Коворк/Код». Она сохраняет контекст в рабочем пространстве сотрудника — на компьютере, в чатах, задачах и итогах видеовстреч. Поэтому при следующем обращении можно продолжить работу над тем же проектом, не пересказывая заново его цель, состав команды и итоги прошлого обсуждения.
Память полезна там, где задача живет дольше одного чата. Перед встречей ИИ-сотрудник может найти прежние решения и подготовить материалы, после звонка — отыскать связанные документы и предложить обновления.
У памяти есть важная граница. Сохраненный контекст не делает любой вывод правильным навсегда. Документ мог обновиться, сделка — перейти на другую стадию, а решение — измениться после нового разговора. Поэтому актуальность источников и итоговый смысл проверяет человек, особенно перед изменениями в «Битрикс24» или публикацией материалов.
Собрать свое приложение без программирования
Напомним, что такое «Код». Это режим, в котором «Битрикс24 Коворк/Код» превращает текстовое описание задачи в приложение. Пользователь рассказывает, что должно происходить, агент задает уточняющие вопросы, предлагает план, пишет код и проверяет запуск. Самостоятельно изучать язык программирования для такого старта не требуется.
Сценарии здесь вполне бытовые. Можно сделать бота, который утром присылает в чат сводку по горящим задачам, форму для повторяющейся операции или панель с показателями CRM.
Еще один пример из справки — редактор скриншотов, который помогает обрезать изображение и закрывать чувствительные фрагменты перед отправкой. Это способ собрать небольшой внутренний инструмент под конкретный процесс.
Разбираться во внутренних компонентах платформы не пришлось. Достаточно будет описать задачу, ответить на уточнения, проверить права, испытать результат и только потом публиковать. Формулы, состав данных и обработку ошибок необходимо принять отдельно — ответственность за рабочий процесс не исчезает.
Безопасность и права приложения
«Коворк/Код» видит не весь «Битрикс24», а только то, что доступно конкретному пользователю. Для опубликованного приложения можно выпустить отдельный ключ с минимальным набором прав, а затем отозвать его. По данным справки, приложение обращается к клиентам, сделкам и переписке через защищенный канал, не создает постоянную копию данных и передает для обработки только сведения, нужные конкретному запросу.
Чтение и изменение разделены. Посмотреть доступную карточку ИИ-сотрудник может сразу, но перед правкой он показывает план. Удаление и массовые действия требуют особенно внимательной проверки. Впрочем, это может быть полезной паузой: пользователь видит не только итог, но и то, какие записи собирается затронуть программа. Вход с избыточными правами ради удобства здесь скорее добавит риск, чем пользу.
Хранение корпоративных данных в российском контуре становится особенно важным при работе с ИИ: передача файлов и переписки внешнему сервису может вывести их за пределы контролируемой инфраструктуры. «1С-Битрикс» сообщает, что данные «Битрикс24» хранятся на серверах в России в соответствии с пунктом 5 статьи 18 закона № 152-ФЗ. Такой контур позволяет компании не передавать рабочие данные зарубежным публичным нейросетям. При этом внутренние правила в компании по-прежнему нужны: важно определить, кто выдает доступ, подтверждает действие и принимает итог.
Как установить приложение
- Установите приложение на сайте «Битрикс24 Коворк/Код»: выберите версию для своей операционной системы, скачайте ее и подключите ваш «Битрикс24» через браузер. Если ранее в «Битрикс24» не работали, приложение предложит вам завести новый аккаунт.
- Авторизуйтесь в приложении «Битрикс24 Коворк/Код» через свою учётную запись.
Для работы ещё понадобится вайбкод-платформа «Битрикс24». Здесь можно получить API-ключ с доступом к необходимым данным, публиковать готовые приложения на защищенных серверах и настраивать тариф.
- Выберите любую папку на компьютере, она станет вашим рабочим пространством. Тут агент будет сохранять рабочие файлы и из нее брать нужную информацию.
- Создайте свой первый запрос.
Начать с простого
Для первой недели работы не стоит брать большой проект. Подойдут несколько коротких сценариев: сравнить две версии договора из сделки, собрать материалы к встрече, сделать выжимку документа, найти сделки без движения и подготовить утреннюю сводку для команды. Каждый показывает всю цепочку — от поиска исходников до результата, который можно проверить по ссылкам и файлам.
Итог
В итоге у «Битрикс24 Коворк/Код» можно выделить три заявленные особенности: связь с бизнес-контекстом задач, чатов и сделок; технологию «Радиант», которая накапливает персональную рабочую память; российскую инфраструктуру хранения данных. Эти элементы определяют модель работы продукта: ИИ-сотрудник использует доступный контекст, выполняет цепочку действий и возвращает материал на проверку.
Наиболее убедительно выглядят сценарии с понятным источником и проверяемым итогом: сводка со ссылками на карточки, сравнение версий договора, подбор материалов к встрече, список зависших сделок или бот для ежедневной рутины. Здесь легко увидеть, что сделано, и заметить ошибку. Но чем важнее последствия, тем строже должна быть приемка: юридический вывод, массовое изменение и кадровое решение нельзя оставлять без специалиста.
«Битрикс24 Коворк/Код» не ограничен компаниями с полностью заполненным «Битрикс24». Режим Код создает приложения независимо от наработанного контекста, а Коворк может работать с файлами на компьютере, анализировать открытые данные и готовить материалы. При этом сценарии, которым нужен корпоративный контекст — например, анализ коммуникаций по чатам, задачам и сделкам, — зависят от полноты данных и настроенных прав в «Битрикс24». Поэтому разумный старт — повторяющиеся задачи, минимальные права доступа и человек, который проверит результат.