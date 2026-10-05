«Билайн» продает свой офис

«Вымпелком» выставил на аукцион свои вспомогательные офисные площади, расположенные в историческом здании в центре Москвы. Стоимость лота составляет 1 млрд руб.

Продажа офисного здания «Вымпелкома»

Российский аукционный дом (РАД) сообщил о выставлении на торги принадлежащего «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») офисного здания в центре Москвы. Торги пройдут 21 октября 2026 г. на электронной торговой площадке lot-online.ru. Начальная цена лота составляет 1,05 млрд руб..

Аукцион пройдет по голландской схеме - на понижение.

Минимальная цена составляет 735 млн руб. Общая площадь выставляемая на продажу - 2,9 тыс. кв. м. Продаваемый объект находится по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, стр. 2, рядом со станцией метро Маяковская. Расстояние до московского Кремля и улицы Новый Арбат - 2 км.

Фото: «Билайн» «Вымпелком» выставил на аукцион свои офисные площади в историческом здании в центре Москвы

Продаваемый объект находится в историческом здании, построенном в 1880 г. по проекту архитекторов Владимира Шервуда и Иллариона Иванова-Шица. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь здания - 10,1 тыс. кв. м, продаваемые «Вымпелкомом» помещения составляют 29% от его площади.

В РАД указывают, что в продаваемых помещениях был проведен офисный ремонт, они имеют кабинетную планировку и полностью готовы к эксплуатации. Для поддержания оптимального микроклимата в помещении установлены современные системы проточно-вытяжной вентиляции. «Отдельным преимуществом является очистная категория «B», наиболее востребованная среди арендаторов, и отсутствие необходимости в дополнительных инвестициях», - заявили в компании.

Почему «Вымпелком» продает своей офис

Для современного телекоммуникационного бизнеса владение недвижимостью - это неправильная активность, - заявили CNews представители «Вымпелкома». - Мы ориентируемся на гибкое использование площадей и продаем объекты, в которых уже нет операционной необходимости, либо сдаем их в аренду. Это позволяет перераспределять капитал в развитие сети, внедрение новых технологий и улучшение клиентского сервиса».

«Рынок недвижимости в центре Москвы ликвиден, и реализация актива является стандартной практикой для крупного бизнеса, которая отражает системный подход к эффективному управлению ресурсами», - добавили в «Вымпелкоме».

Как «Вымпелком» судился с арендодателем своего основного офиса

Основной офис «Вымпелкома» находится в бизнес-центре «Эрмитаж Плаза» на Краснопролетарской улице, в пешей доступности от выставленного на продажу объекта.

«Вымпелком» заключил договор аренды части площади в данном центре в 2007 г., на тот момент это был рекорд по аренде корпоративной недвижимости в России.

Согласно договору от 2009 г., «Вымпелком» взял в аренду 32 тыс. кв. м офисных площадей на 10 лет. Ставка аренды была номинирована в долларах США. После девальвации курса рубля к доллару в 2014 г. расходы «Вымпелкома» на аренду площадей выросли с 90 млн руб. до 2,5 млрд руб. в год.

«Вымпелком» пытался через суд добиться от арендодателя - компании «Тизприбор» - фиксации в договоре аренды курса рубля к доллару в коридоре 32 руб. до 42 руб. за $1.

В 2016 г. между сторонами было заключено мировое соглашение, под которому «Вымпелком» отказался от ряда арендованных площадей и парковки.

Затем «Вымпелком» приступил к поиску новой площадки для офиса. В 2017 г. оператор договорился с компанией O1 Properties об аренде 17 тыс. кв. м. в культурно-деловом комплексе «Большевик», созданном на Ленинградском проспекте на территории одноименной советской фабрики.

Однако в связи со сменой собственника O1 Properties офисные площади не были сданы в срок. И в 2019 г. «Вымпелком» договорился с «Тизприбором» о новом договоре аренды офисных помещений в «Эрмитаж площадью» общей площадью 5 тыс. кв. м.