Власти потратят 8 миллиардов на создание единой платформы для всей госстатистики

Разработан порядок работы единого российского статистического реестра показателей. На одной платформе будут собраны все опросные данные Росстата и административные данные других ведомств. Эксперты считают эту задачу трудной. На развитие ресурса до 2030 года выделят 8 миллиардов рублей.



Единый ресурс Росстата

Росстат разработал порядок работы единого реестра, на котором будут собраны все статистические данные, статистические индикаторы и административная информация разных ведомств, выяснил «Коммерсант».

Внедрить это системное хранилище данных планируется до 2030 г. в рамках реализации Стратегии развития госстатистики и Росстата. За это время на развитие ресурса направят 8 млрд рублей.

Реестр станет частью госинформсистемы «Центральная аналитическая платформа предоставления статистических данных» на платформе «Гостех».

magnific.com/pressfoto Все российские статистические показатели, статданные Росреестра и административные данные разных ведомств будут собраны в одном месте на платформе «Гостех»

«ГосТех» – это облачная платформа для создания государственных информационных систем (ГИС) и цифровых сервисов, что предусмотрено федеральным проектом «Цифровое государственное управление». В 2025 г. на «Гостехе» работали 52 федеральные и региональные системы. К 2030 г. на нем должно быть реализовано около ста массовых социально значимых услуг.

Реестр для упрощения отчетности бизнеса

В реестре будут собраны сведения о формах федерального статистического наблюдения, первичная статистика, сами статистические показатели и административные данные Росстата и других ведомств. Это позволит «прослеживать действия всех субъектов официального статистического учета — от собираемых ими данных до официальной статистической информации» и облегчить отчетность российских предприятий, сказали в Минэкономики.

Правительство утвердило Стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г. в начале 2025 г. Предусмотренные ее меры должны расширить перечень анализируемых показателей и ускорить обработку собираемых сведений, в том числе путем применения инновационных технологий, включая и искусственный интеллект, указано в информационном сообщении на сайте Росстата.

Отсутствие единых подходов к сбору данных, дублирование сбора первичных сведений и неэффективный межведомственный обмен создают все возрастающую отчетную нагрузку на бизнес, отметили представители Федеральной службы государственной статистики.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, только на заполнение статистической отчетности бизнес может тратить порядка месяца в год. Эти временные затраты планируется сократить до нескольких дней за счет перехода от общих форм к индивидуальным наборам показателей, автоматизации и более активного использования уже собираемых государством данных.

Сложная задача

Профессор Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала сопряжение опросных данных Росстата и административных данных других ведомств важной, но трудной задачей: «В теории информацию о предприятиях можно сопрягать по ИНН, но на практике это сложно, хотя, если мы бы могли видеть в едином профиле компании статистику, например, об объеме выпуска, фондах и численности занятых, это дало бы огромные возможности для экономических исследований».

За последние годы, отметила Варшавская, доступ к статистике Росстата стал более сложным как для простых пользователей, так и для экспертов, а новаторские решения могут не принести нужного эффекта — известно не так много случаев, «когда взаимное обогащение этих типов информации оказалось успешным». В пример она, не уточняя детали, привела рейтинг вузов и колледжей по качеству трудоустройства выпускников от Минтруда.